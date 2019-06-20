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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал покупку клубом ЦСКА хорватского полузащитника Николы Влашича.

Менеджмент ЦСКА опять сработал выше всяких похвал. Армейцы решили главную задачу на это лето — сохранили своего лидера, вокруг которого можно строить команду. Не представляю, что бы делал Виктор Гончаренко,...