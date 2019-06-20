Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак считает возможным расставание с колумбийским полузащитником Вильмаром Барриосом в летнее трансферное окно.
Что касается желающих его (Барриоса) приобрести, то можем рассматривать предложение, если оно будет устраивать и футболиста, и клуб, — приводит слова Семака
пресс-службаклуба.
Хавбек перешёл в «Зенит» из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В прошедшем сезоне Барриос сыграл 14 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.
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