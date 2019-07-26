Судебные приставы арестовали счета футболиста Дмитрия Тарасова из-за того, что он не выплатил более восьми миллионов рублей алиментов бывшей жене.
По решению суда Тарасову также закрыт выезд за границу, сообщает
Дмитрий несколько раз обжаловал решение суда, который обязал его перечислить семь миллионов рублей неустойки по алиментам Оксане и дочери. За это время долги только копились: сумма неуклонно растёт и составляет уже больше восьми миллионов, — прокомментировал ситуацию адвокат Сергей Жорин.
По словам адвоката, Тарасов проиграл в очередном суде и уверял, что в течение двух дней выплатит деньги, но обещания не сдержал.
Жорин считает, что именно этот факт вынудил судебных приставов пойти на крайние меры.
В прошлый понедельник Тарасов проиграл в очередной раз и уверял, что в течение двух дней выплатит деньги через своего представителя, но обещания не сдержал. Этот факт, судя по всему, вынудил судебных приставов пойти на крайние меры.
Ранее News.ru писал, что в феврале футболиста задержали в столичном аэропорту Шереметьево из-за недостоверного декларирования ввозимого имущества.