https://static.news.ru/photo/a593dff8-af9e-11e9-84da-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Судебные приставы арестовали счета футболиста Дмитрия Тарасова из-за того, что он не выплатил более восьми миллионов рублей алиментов бывшей жене.

По решению суда Тарасову также закрыт выезд за границу, сообщает «СтарХит» .

Дмитрий несколько раз обжаловал решение суда, который обязал его перечислить семь миллионов рублей неустойки по алиментам Оксане и дочери. За это время долги только копились: сумма неуклонно растёт и составляет уже больше восьми миллионов, — прокомментировал ситуацию адвокат Сергей Жорин.

По словам адвоката, Тарасов проиграл в очередном суде и уверял, что в течение двух дней выплатит деньги, но обещания не сдержал.

Жорин считает, что именно этот факт вынудил судебных приставов пойти на крайние меры.

В прошлый понедельник Тарасов проиграл в очередной раз и уверял, что в течение двух дней выплатит деньги через своего представителя, но обещания не сдержал. Этот факт, судя по всему, вынудил судебных приставов пойти на крайние меры.

Ранее News.ru писал, что в феврале футболиста задержали в столичном аэропорту Шереметьево из-за недостоверного декларирования ввозимого имущества.