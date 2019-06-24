Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов».
После подписания соглашения хавбек присоединится к сборам команды, сообщает
Он играл за «Спартак» с 2010 года. В составе «красно-белых» спортсмен стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок РФ (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Комбаровым по обоюдному согласию сразу после Дениса Глушакова.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Глушаков заявил, что ищет работу, писал News.ru.