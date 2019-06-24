https://static.news.ru/photo/0a9d5f8e-9689-11e9-912c-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Комбаров Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов».

После подписания соглашения хавбек присоединится к сборам команды, сообщает Sport24 .

Он играл за «Спартак» с 2010 года. В составе «красно-белых» спортсмен стал чемпионом России (сезон-2016/17), завоевал Суперкубок РФ (2017). 19 июня «Спартак» объявил о разрыве соглашения с Комбаровым по обоюдному согласию сразу после Дениса Глушакова.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Глушаков заявил, что ищет работу, писал News.ru.