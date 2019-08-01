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Возможность переноса своей штаб-квартиры из Цюриха рассматривает Международная федерация футбола (ФИФА). В швейцарском городе она располагается с 1932 года.

С соответствующим предложением выступил президент ФИФА Джанни Инфантино. Одна из причин — трудности с наймом сотрудников из стран за пределами Европы, связанные с особенностями законодательства Швейцарии, пишет The New York...