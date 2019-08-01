Футбольный клуб «Спартак» урегулировал условия перехода полузащитника Гуса Тила, который выступал за нидерландский «АЗ».
Московская команда заплатила за трансфер 21-летнего хавбека €15 млн, сообщает azfanpage.nl.
В ближайшее время футболист приедет в «Спартак» для прохождения медобследования.
За «АЗ» Тил сыграл 96 матчей. В его активе 39 очков (28 голов и 11 результативных передач).
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, ставший игроком московского футбольного клуба «Спартак», провёл первую тренировку в составе «красно-белых», писал News.ru.