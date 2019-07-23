https://static.news.ru/photo/310a581a-ad23-11e9-adea-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Ловчев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный советский футболист Евгений Ловчев высказал своё мнение относительно перехода полузащитник футбольного клуба «Спартак» Софьяна Ханни в в катарский «Аль-Гараф».

— Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни покинул московский «Спартак». Сильно ли это скажется на команде?

— Есть такая поговорка «один в поле не воин». Ханни не был тем игроком, без которого «Спартак» не мог бы обойтись.

— Что не получилось?

— Практика. Что предыдущий тренер, Массимо Каррера, не особо его видел в составе и не давал ему много играть, что Олег Кононов тоже немного его заявлял. Но, на мой взгляд, он квалифицированный футболист. Для того состава, каким сейчас играет «Спартак» — это не худшая фигура. К сожалению, нынешняя команда сегодня не претендент на золото.

— Не хватает профессионалов? А как же внедрение молодых?

— Нужно укрепление — профессионалы. Ташаев, Ломовицкий — это не уровень Спартака. И Ханни был не худшим среди тех, кто играл и играет сейчас. Просто Ханни и Попов не нашли себя в «Спартаке»

28-летний Ханни перешёл в московскую команду в 2018 году. Всего он сыграл за «красно-белых» 38 матчей. В его активе 14 очков (шесть голов и восемь результативных передач).

«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы, писал News.ru.