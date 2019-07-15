https://static.news.ru/photo/e5e8b246-a6d8-11e9-b1a9-fa163e074e61_1024.jpg Виктория Лопырёва Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва отреагировала на выпад в свою сторону телеведущей Ксении Собчак.

Ранее Собчак в беседе с её экс-супругом, нападающим сборной России по футболу Фёдором Смоловым заявила, что не понимает, как ему могут одновременно нравиться Ларс фон Триер и Виктория Лопырёва.

Пытается напомнить о себе любыми способами, поэтому то хочет в президенты, то скандалит со Шнуром, да и не только с ним, то идёт в баню с Волочковой и роется в грязном белье. Кстати, с фигурой Ксении даже в бане стоило бы прикрыться. Надеюсь, не обидится? — приводит слова Лопырёвой «Спорт-экспресс» .

Ранее Лопырёва прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о романе с экс-главой Российского футбольного союза (РФС) Виталием Мутко, писал News.ru.