https://static.news.ru/photo/d4f9112c-91c7-11e9-9b08-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Лебедев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев отреагировал на арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини .

Этот арест может повлиять на всё, и на отмену чемпионата мира в Катаре, который должен состояться в 2022 году, в том числе, — сказал Лебедев корреспонденту News.ru.

Мишель Платини обвиняется в коррупционных схемах, в частности, речь идёт о предстоящем чемпионате мира — 2022 в Катаре, за который экс-функционер проголосовал.

News.ru писал, что несколько лет назад президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже отстраняли от должности и отлучали от футбола на длительный срок.