Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев отреагировал на арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини .
Этот арест может повлиять на всё, и на отмену чемпионата мира в Катаре, который должен состояться в 2022 году, в том числе, — сказал Лебедев корреспонденту News.ru.
Мишель Платини обвиняется в коррупционных схемах, в частности, речь идёт о предстоящем чемпионате мира — 2022 в Катаре, за который экс-функционер проголосовал.
News.ru писал, что несколько лет назад президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже отстраняли от должности и отлучали от футбола на длительный срок.