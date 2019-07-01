https://static.news.ru/photo/64e9c868-9c3f-11e9-bacf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) получила от клуба «Краснодар» ходатайство о переносе заседания, посвящённого расторжению контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, рассказал её председатель Виктор Берёзов.

По его словам, дело должно было быть рассмотрено после 8 июля. Однако команда попросила подождать, пока спортсмен освободится и сможет лично присутствовать на мероприятии, передаёт « Матч ТВ ».

Ранее News.ru писал, что футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина могут этапировать в колонию к концу недели. Об этом заявил адвокат Игорь Бушманов. По словам юриста, представляющего полузащитника «Краснодара», обычно перевод из СИЗО осуществляется в выходные дни.