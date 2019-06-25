https://static.news.ru/photo/b09708e2-971d-11e9-9bf8-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Конюхов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Конюхов может во время летнего трансферного окна сменить обстановку.

Как стало известно News.ru, футболист активно ведёт переговоры с «Тамбовом». Сделка может быть завершена в том случае, если самарцы смогут найти замену голкиперу. Главная трансферная цель для команды Миодрага Божовича — аренда у «Спартака» Александра Максименко.

Конюхов в минувшем сезоне чемпионата России провёл лишь семь матчей, в которых пропустил 13 голов. Он стал сменщиком Сергея Рыжикова.

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