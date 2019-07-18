https://static.news.ru/photo/a005dce2-a95b-11e9-b5a1-fa163e074e61_1024.jpg Дэниел Старридж Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший форвард английского футбольного клуба «Ливерпуль» Дэниел Старридж получил санкции в связи с нарушением правил о ставках на спорт.

Как сообщает BBC, результатом продолжительного расследования Футбольной ассоциации Англии (FA) стало признание 29-летнего Старриджа виновным. Ассоциации дисквалифицировала его на шесть недель. Помимо этого, игрок получил штраф в £ 75 тыс.

В 2018 году Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на свой трансфер в испанскую «Севилью». Игрок рассказал брату о ходе переговоров. Однако вместо Испании он отправился в аренду в английский «Вест Бромвич Альбион».

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