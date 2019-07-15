https://static.news.ru/photo/c9bbefa0-a6cb-11e9-b7ae-fa163e074e61_1024.jpg Златан Ибрагимович Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий в Главной футбольной лиге (MLS) за «Лос-Анджелес Гэлакси», признался, что может вернуться в амстердамский «Аякс» после завершения карьеры.

Обычно я не возвращаюсь в клубы, где уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я смогу стать менеджером «Аякса», — цитирует Ибрагимовича De Telegraaf.

Также нападающий добавил, что справился бы с этой должностью лучше любого, кто сейчас работает в клубе.

37-летний форвард защищал цвета голландской команды с 2001 по 2004 год.

Футболист перешёл в «Лос-Анджелес» в 2018 году. В прошедшем сезоне Ибрагимович сыграл за клуб 12 матчей. В его активе 14 очков (11 забитых мячей и три голевые передачи).

Ранее News.ru писал, что Златан Ибрагимович опубликовал сборную всех времён.