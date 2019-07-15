Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий в Главной футбольной лиге (MLS) за «Лос-Анджелес Гэлакси», признался, что может вернуться в амстердамский «Аякс» после завершения карьеры.
Обычно я не возвращаюсь в клубы, где уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я смогу стать менеджером «Аякса», — цитирует Ибрагимовича De Telegraaf.
Также нападающий добавил, что справился бы с этой должностью лучше любого, кто сейчас работает в клубе.
37-летний форвард защищал цвета голландской команды с 2001 по 2004 год.
Футболист перешёл в «Лос-Анджелес» в 2018 году. В прошедшем сезоне Ибрагимович сыграл за клуб 12 матчей. В его активе 14 очков (11 забитых мячей и три голевые передачи).
Ранее News.ru писал, что Златан Ибрагимович опубликовал сборную всех времён.