Спортивный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о новичках команды и продолжении работы на трансферном рынке.

Много новичков в команде. Довольны ли вы приобретениями?

— Мы довольны. Думаю, что они в команде будут только прогрессировать. Надеемся, что всё это будет проходить даже быстрее, чем мы рассчитывали ранее.

За два тура «Уфа» не смогла набрать ни одного очка. Не связано ли это с адаптацией дебютантов?

— Я бы не сказал, что у нас не складывается игра, и адаптация вполне хорошо проходит. В принципе, мы показываем неплохой футбол, но результата нет, это факт. Но он придёт, и надеюсь, что это случится в субботу против «Крыльев Советов» в рамках очередного тура премьер-лиги.

Как изменилась «Уфа» в летнее трансферное окно?

— Не могу сказать, что очень сильно. Ушли опытные ребята, пришли молодые. Но мы на этом не останавливаемся — в течение этого месяца и следующего к нам придут новые футболисты, за счёт которых команда приобретёт свои очертания. Пока рано говорить, кто и откуда, но будет хорошее усиление. Думаю, что ещё несколько исполнителей покинут наш клуб. Не буду называть фамилии, но до конца трансферного окна нас ещё ждут изменения.

Насколько для клуба прибыльными оказались трансферы этим летом и со стороны продажи, и со стороны приобретения игроков?

— Они (трансферы. — Ред.) будут и дальше продолжаться. Как я уже сказал, некоторые ребята покинут расположение команды. Но тут дело даже не в «прибыль — не прибыль». Просто у нашего клуба есть позиция, модель работы и поведения.

Модель выстраивается на трансферах?

— Да, за счёт этого мы и приглашаем молодых футболистов на более выгодных для нас условиях, и если в дальнейшем будут предложения, мы будем этих игроков отпускать. Покупаем — выращиваем — продаём.

В конце июня СМИ как раз сообщали о переходе защитника Йонуца Неделчару в «Рому». Есть ли конкретика по этому трансферу?

— Нет. Пока про эту сделку ничего не могу сказать.

Но он всё ещё в клубе?

— Да, он в клубе.

Антон ЗаболотныйАнтон ЗаболотныйСергей Булкин/News.ru

Информация о желании нападающего футбольного клуба «Зенит» Антона Заболотного поменять клуб гуляет в Интернете не первый день. Когда обозначили интересы по переходу форварда?

— Не помню. Это было вроде бы месяц назад. Просто разговаривали, объясняли, что мы готовы сотрудничать. Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти. Дело в другом — мы не тянем условия «Зенита». Они выдвинули свои требования, мы — свои. Руководство «сине-бело-голубых» пока думает. Но это их право, это их игрок.

«Зенит» выдвинул более высокие требования?

— Нет, они просто думают.

Насколько критична задержка с Заболотным?

— Задержки нет. Трансферное окно открыто до 1 сентября.

Есть ли вообще у питерцев желание пойти вам навстречу?

— Этот вопрос не к нам.

Установлен дедлайн, когда должны завершиться переговоры?

— Ну, они могут завершиться и 30 августа, а могут и раньше. Может быть, Антон решит уйти в другой клуб. Я же говорю — эти вопросы не к нам, «Зенит» имеет права на футболиста, он находится в их системе. Естественно, это им решать вместе с игроком, на каких условиях и куда осуществить его переход.

Есть ли кандидат на его место, если всё-таки не удастся договориться с питерцами?

— Конечно.

 

 

 

 

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