Спортивный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о новичках команды и продолжении работы на трансферном рынке.

— Много новичков в команде. Довольны ли вы приобретениями?

— Мы довольны. Думаю, что они в команде будут только прогрессировать. Надеемся, что всё это будет проходить даже быстрее, чем мы рассчитывали ранее.

— За два тура «Уфа» не смогла набрать ни одного очка. Не связано ли это с адаптацией дебютантов?

— Я бы не сказал, что у нас не складывается игра, и адаптация вполне хорошо проходит. В принципе, мы показываем неплохой футбол, но результата нет, это факт. Но он придёт, и надеюсь, что это случится в субботу против «Крыльев Советов» в рамках очередного тура премьер-лиги.

— Как изменилась «Уфа» в летнее трансферное окно?

— Не могу сказать, что очень сильно. Ушли опытные ребята, пришли молодые. Но мы на этом не останавливаемся — в течение этого месяца и следующего к нам придут новые футболисты, за счёт которых команда приобретёт свои очертания. Пока рано говорить, кто и откуда, но будет хорошее усиление. Думаю, что ещё несколько исполнителей покинут наш клуб. Не буду называть фамилии, но до конца трансферного окна нас ещё ждут изменения.

— Насколько для клуба прибыльными оказались трансферы этим летом и со стороны продажи, и со стороны приобретения игроков?

— Они (трансферы. — Ред.) будут и дальше продолжаться. Как я уже сказал, некоторые ребята покинут расположение команды. Но тут дело даже не в «прибыль — не прибыль». Просто у нашего клуба есть позиция, модель работы и поведения.

— Модель выстраивается на трансферах?

— Да, за счёт этого мы и приглашаем молодых футболистов на более выгодных для нас условиях, и если в дальнейшем будут предложения, мы будем этих игроков отпускать. Покупаем — выращиваем — продаём.

— В конце июня СМИ как раз сообщали о переходе защитника Йонуца Неделчару в «Рому». Есть ли конкретика по этому трансферу?

— Нет. Пока про эту сделку ничего не могу сказать.

— Но он всё ещё в клубе?

— Да, он в клубе.

Антон Заболотный Сергей Булкин/News.ru

— Информация о желании нападающего футбольного клуба «Зенит» Антона Заболотного поменять клуб гуляет в Интернете не первый день. Когда обозначили интересы по переходу форварда?

— Не помню. Это было вроде бы месяц назад. Просто разговаривали, объясняли, что мы готовы сотрудничать. Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти. Дело в другом — мы не тянем условия «Зенита». Они выдвинули свои требования, мы — свои. Руководство «сине-бело-голубых» пока думает. Но это их право, это их игрок.

— «Зенит» выдвинул более высокие требования?

— Нет, они просто думают.

— Насколько критична задержка с Заболотным?

— Задержки нет. Трансферное окно открыто до 1 сентября.

— Есть ли вообще у питерцев желание пойти вам навстречу?

— Этот вопрос не к нам.

— Установлен дедлайн, когда должны завершиться переговоры?

— Ну, они могут завершиться и 30 августа, а могут и раньше. Может быть, Антон решит уйти в другой клуб. Я же говорю — эти вопросы не к нам, «Зенит» имеет права на футболиста, он находится в их системе. Естественно, это им решать вместе с игроком, на каких условиях и куда осуществить его переход.

— Есть ли кандидат на его место, если всё-таки не удастся договориться с питерцами?

— Конечно.