Эдгарс Гаурачс в России известен по выступлениям за красноярский «Енисей» и московское «Торпедо». Форвард принял приглашение «Шеффилда» и сыграл в первом товарищеском матче англичан в турне по нашей стране — как раз против «автозаводцев». После игры Гаурачс, являющийся сейчас спортивным директором юрмальского «Спартака», дал эксклюзивное интервью корреспонденту News.ru.

— С возвращением вас на стадион имени Эдуарда Стрельцова, хоть вы и вышли на поле в майке не той команды, к которой лежит душа.

— Да, это правда — не в той команде, в которой хотелось. Но я очень рад вернуться на этот стадион. В первом тайме мне удалось немного пошуметь с фанатами «чёрно-белых» на секторе, а во втором — выйти на поле и опять почувствовать эту атмосферу. Это было фантастически, меня до сих пор переполняют эмоции.

— Неужели вам не предложили хотя бы тайм отыграть за «Торпедо»?

— К сожалению, нет. Я не мог быть инициатором такой идеи. «Шеффилд» додумался меня пригласить на матч с «Торпедо», я просто не мог отказаться от такой возможности.

— Идея вообще вас позвать принадлежит англичанам или же им Евгений Савин, к примеру, подсказал?

— Нет, организаторы тура и руководство «Шеффилда». Они знали, что им предстоит встреча с «Торпедо», поэтому и выступили с такой идеей. Я ведь в Москву прилетел только ради этой встречи.

— То есть на всё предсезонное турне «Шеффилда» вы не останетесь?

— Нет, только на матч с «Торпедо». У меня очень много работы, в Латвии идёт свой чемпионат тем более. Я не могу отпрашиваться на большой срок.

Сергей Булкин/News.ru

— Вы на поле выглядели весьма неплохо. Держите себя в тонусе?

— Я тренируюсь и иногда играю за юрмальский «Спартак». Понятно, что тяжеловато было показывать хороший футбол в матче с «Торпедо», мы мало мяч получали впереди. Я в любом случае получил массу удовольствия.

— Приятен ли вам тот факт, что «Торпедо» потихонечку начинает возвращаться на былые позиции в футболе?

— Конечно. Во-первых, я могу сказать, отталкиваясь от прошлого сезона, что в клубе появилось единство. Фанаты, руководство и футболисты — все они настроены на выполнение задачи по возвращению «Торпедо» былого величия. Они поставили себе цель «ФНЛ или смерть». Парни собрались и сделали всё возможное, чтобы команда добилась повышения в классе. Мне кажется, что в будущем «чёрно-белые» обязательно выйдут в премьер-лигу, потому что такой клуб должен быть в элите.

— В ближайшем будущем стадион на Восточной ожидает реконструкция. Не считаете, что может пропасть какой-то местный колорит, так как эта арена просто пропитана духом «автозаводцев»?

— Я шёл перед встречей около арены, и меня накрыла такая ностальгия. Конечно, было бы правильно сохранить какие-то исторические архитектурные моменты, хотя бы лестницу славы. Понятно, что стадион нуждается в обновлении, хотя бы в целях безопасности, но надо постараться сохранить здесь частичку истории «Торпедо».