Нападающий футбольного клуба «Катар СК» Самюэль Это'О посоветовал Мохамеду Салаху, который представляет «Ливерпуль», перейти в каталонскую «Барселону».
Если у него появится шанс сыграть в лучшей лиге мира, испанской, он должен перейти в «Барселону», — цитирует Это'О Goal.
Также бывший форвард «Барселоны» отметил, что у Салаха есть все шансы стать лучшим футболистом мира.
В прошедшем сезоне египетский нападающий сыграл за английский клуб 52 матча. В его активе 40 очков (27 голов и 13 результативных передач).
Голкипер футбольного клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Мэтью Райан отреагировал на переход нападающего «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал», писал News.ru.