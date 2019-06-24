https://static.news.ru/photo/e2813794-9658-11e9-8108-fa163e074e61_1024.jpg Мохаммед Салах Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нападающий футбольного клуба «Катар СК» Самюэль Это'О посоветовал Мохамеду Салаху, который представляет «Ливерпуль», перейти в каталонскую «Барселону».

Если у него появится шанс сыграть в лучшей лиге мира, испанской, он должен перейти в «Барселону», — цитирует Это'О Goal.

Также бывший форвард «Барселоны» отметил, что у Салаха есть все шансы стать лучшим футболистом мира.

В прошедшем сезоне египетский нападающий сыграл за английский клуб 52 матча. В его активе 40 очков (27 голов и 13 результативных передач).

Голкипер футбольного клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Мэтью Райан отреагировал на переход нападающего «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал», писал News.ru.