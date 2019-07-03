https://static.news.ru/photo/9e7b95ca-9d89-11e9-b176-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий считает, что наставник футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев ничего не нарушил для того, чтобы дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить 35-летнего специалиста.

Для меня это обескураживающая новость. Ничего он не нарушал. Он был заявлен как старший тренер, и эта должность позволяет полноценно тренировать команду. Если УЕФА позволяет подобные действия только на начальном этапе, то у нас в России он спокойно может выполнять свою работу, тем более Мурад уже получил тренерскую лицензию, — сказал Непомнящий корреспонденту News.ru.

Также бывший тренер сборной Камеруна уверен, что инцидент только положительно скажется на команде.

Если всё-таки Союз европейских футбольных ассоциаций утвердит такое решение, то уверен, что руководство команды будет бороться за наставника. В любом случае, на выступление команды эта новость может повлиять только положительно — когда тренера перемещают на трибуны, всегда срабатывает дополнительная мотивация, — резюмировал он.

Решение об отстранении Мусаева на год с тренерской скамейки было принято в связи с тем, что у наставника не было тренерской лицензии категории Pro, писал News.ru.