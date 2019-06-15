https://static.news.ru/photo/603fe7f0-8ea4-11e9-8219-fa163e074e61_1024.jpg Миодраг Божович Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович продолжит возглавлять самарский клуб.

При этом спортивный директор Александр Шикунов покинул расположение команды.

Шикунов покинул должность, исчерпывающий комментарий по этому поводу дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Божович останется тренером как один из опытных, — цитирует ТАСС заместителя председателя правительства Самарской области.

50-летний наставник пришёл в «Крылья» в ноябре 2018 года. По итогам сезона команда заняла 13-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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