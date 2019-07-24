Голкипер Илья Абаев не так давно выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Ростов» и «Локомотив». Сейчас он защищает цвета «Чертаново» — того клуба, что дал ему дорогу в спортивную жизнь. В эксклюзивном интервью корреспонденту News.ru вратарь заявил, что с радостью откликнулся на предложение «чертей», но не убивает в себе желание в будущем снова вернуться в элиту российского футбола.

— Вы как-то неожиданно оказались в клубе ФНЛ. Неужели не было предложений из элиты? Или же очень хотелось помочь родной для себя команде?

— Для меня данный факт тоже стал неожиданностью, так как я думал, что какие-то варианты из премьер-лиги всё же найдутся. Но ни одного предложения не было.

— «Чертаново» — это просто чтобы «пересидеть» данный момент, или ваше сотрудничество всерьёз и надолго?

— Не хочу тут ничего загадывать. Договорились с руководством клуба, что если появятся какие-то предметные предложения из РПЛ, то меня будут готовы отпустить. Но в то же время я вижу, как на меня тут рассчитывают, не хотелось бы подводить команду и уходить в середине сезона. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мне мой нынешний клуб нравится, он для меня родной, да и к тому же находится в Москве — это удобно для семьи. Но я не хочу отказываться от идеи возвращения в премьер-лигу.

— Правильно понимаю, что история с «Чертаново» — это не денежный вопрос, а вас просто попросили помочь?

— Дело абсолютно не в финансах. Когда я рассматривал варианты по первой лиге, а затягивать с поиском новой команды не хотелось, то отталкивался от того, насколько мне будет комфортно. Да, поначалу я немного сомневался в перспективах нашего сотрудничества, но потом взвесил все «за» и «против», понял, что уезжать никуда особенно не хотелось, — и принял решение остаться в «Чертаново».

— Все в шоке от выступления команды в прошлом сезоне. У вас ведь нет большого бюджета, комплектуетесь в основном за счёт своих воспитанников, но до последнего «Чертаново» боролось за попадание в РПЛ. Есть ли у вас объяснение, что же в команде такого крутого?

— Мне кажется, что своим выступлением «Чертаново» показало всем, что можно без больших вливаний, своими воспитанниками добиваться результата. По крайней мере, в первой лиге точно. Это при том, что у ребят не было опыта выступления в ФНЛ. Данный пример показывает, что не обязательно для выполнения задачи приобретать 10–15 футболистов, подписывать с ними заоблачные контракты.

— Комфортно ли вам в коллективе? Многие одноклубники младше вас более чем на 10 лет.

— Поначалу было очень непривычно, когда тебя окружают ребята, с которыми более чем десятилетняя разница в возрасте (улыбается). Сейчас уже привык, никаких проблем с этим нет.

— Обращаются на «вы» или на «ты»?

— В основном на «ты», конечно. Но были и те, кто поначалу обращался на «вы». Но я не сторонник этого. Это мои партнёры по команде, я им всегда готов помочь. Поэтому для простоты и комфорта лучше на «ты».

— «Чертаново» — команда, которая страдает из-за отсутствия опыта игры на высоком уровне: какие-то невынужденные ошибки, излишний мандраж. Молодые лишней головной боли не добавляют?

— Видно со стороны, что моим партнёрам опыта не хватает, видно, что они по незнанию делают какие-то ошибки. Я даже проведя несколько тренировок, сразу кое-какие моменты отметил, где-то подсказал. Особенно это касается защитников. Надеюсь, что эти подсказки им помогают и будут помогать в дальнейшем. Мы постоянно общаемся: и после тренировок, и после игр.

Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

— Можно ли вашу позицию, отталкиваясь от опыта, назвать даже не столько игроцкой, столько даже тренерской? Илья Абаев — проводник идей тренерского штаба «Чертаново».

— Вообще я думаю, что это на данном этапе наш некий недостаток, что в команде просто нет опытных ребят, вокруг которых всё в «Чертаново» и строилось бы. Нужны те, кто поиграл в премьер-лиге, в ФНЛ. Легче учиться и брать с кого-то пример, когда этот футболист высокого уровня находится рядом с тобой. Да, на мне отчасти лежит такая роль. Ещё бы пару опытных полевых нам...

— ...И был бы совершенной иной уровень футбола?

— Думаю, что да. Ребята стали бы ещё быстрее развиваться и прогрессировать.

— Может, в планах руководства есть такой шаг, как приглашение опытных исполнителей? Того же Рената Сабитова, который является воспитанником «Чертаново» и сейчас выступает за саранскую «Мордовию».

— Не так много выпускников наших играет на высоком уровне. Я не разговаривал на эту тему с руководством, так что не могу сказать, что они думают по этому поводу.

— Если говорить о старте первенства ФНЛ, то всех удивила игра «Торпедо» и «Химок», которые пока идут без осечек.

— Я, если честно, не очень пристально следил за первой лигой, за комплектованием команд. Слышал, что у «Химок» собирается неплохой коллектив, так что я не очень удивлён их стартом. Ну и «Торпедо», где работает тренер с амбициями — Сергей Игнашевич. Плюс они пригласили неплохих ребят. Того же Игоря Лебеденко. Но надо смотреть на то, что эти команды покажут на дистанции: сезон-то длинный.

— «Торпедо» тоже не чужая вам команда. Следите за тем, что происходит у «чёрно-белых»?

— Конечно, слежу. Даже можно сказать, что болею за них.

— Не было к вашей персоне интереса с их стороны? Они ведь пригласили к себе Александра Рязанцева, Игоря Лебеденко. Абаев же выступал за «чёрно-белых» с 1999 по 2008 год. Это ведь могла быть красивая история.

— Если честно, то у меня был разговор с представителями «Торпедо», но там немного не срослось — не сошлись по некоторым вопросам.

— Не вижу на вашем лице гримасы расстройства, а это значит, что вы весьма философски отнеслись к этому всему, так?

— Да, а как иначе? Не получилось — так не получилось. Что тут уже поделать? Я в «Чертаново» — и рад этому.

— Какие задачи и цели ставятся перед «Чертаново» в текущем сезоне? Понятно, что клубу необходимо взращивать молодых футболистов и продавать, как это было с Максимом Глушенковым и Наилем Умяровым, которых взяли в «Спартак», а также с Антоном Зиньковским, перешедшим в самарские «Крылья Советов». Но может, есть что-то более глобальное?

— Мы хотим подняться повыше в таблице и удержать позиции. Посмотрим, получится у нас или нет.

— А о премьер-лиге думаете? Многие весной гадали, удастся ли симпатичной команде из Москвы пробиться в РПЛ или же нет.

— Если выйдем в лигу повыше, то я буду абсолютно не против этого. Даже двумя руками «за».