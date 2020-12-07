Журналисты назвали ежемесячные траты Диего Марадоны

https://static.news.ru/photo/d9b705c8-3871-11eb-8585-fa163e074e61_660.jpg Диего Марадона Фото: Maria Laura Antonelli/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона каждый месяц тратил более 10 миллионов аргентинских песо (более €100 тысяч). Деньги уходили на содержание родственников и знакомых футболиста.

По данным издания Marca, денежные средства списывались со счетов футболиста, их получали около 50 семей, проживающих как на территории Аргентины, так и за её пределами. В настоящее время налоговая служба страны заблокировала счета футболиста и семьи не получают деньги.

Марадона скончался 25 ноября в результате острого отёка лёгких, который был вызван сердечной недостаточностью. Футболисту было 60 лет.

Как писал NEWS.ru, стадион «Наполи» переименовали в честь Диего Марадоны. В официальном акте муниципальной администрации Неаполя спортсмен отмечен как «величайший футболист всех времён». Марадона выступал за неаполитанский клуб с 1984 по 1991 годы и помог команде дважды победить в чемпионате Италии (1986/1987, 1989/1990). С тех пор клуб больше не становился чемпионом Италии.