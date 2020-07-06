«Зенит» нацелен на победу в Кубке России

https://static.news.ru/photo/e7992bbe-bfa2-11ea-b8c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/zenit_spb

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий заявил, что счастлив второй год подряд завоевать чемпионство с петербургской командой, но также подчеркнул, что это не предел.

Сегодня отдохнём, завтра отоспимся, послезавтра сыграем и будем готовиться к «Спартаку». Наша задача — выиграть у «Спартака» и взять Кубок России. И спокойно готовиться к новому сезону, — сказал Ракицкий в интервью пресс-службе «Зенита».

Полуфинальный матч Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге, начало встречи в 18:30 мск.

Ранее петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин, писал NEWS.ru.