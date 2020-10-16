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Защитник «Спартака» Джикия не сыграет с «Химками» в 11-м туре РПЛ

14:14, 16 октября 2020 57
Георгий Джикия Георгий Джикия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» отметил, что после паузы на игры сборных игрокам всегда непросто возобновлять работу в клубе.

Мы не жалуемся, потому что возросшее число сборников из «Спартака» — хороший знак. Илья Кутепов был вызван в первую сборную впервые после ЧМ, Павел Маслов хорошо сыграл за молодёжную российскую сборную, Джордан Ларссон удачно съездил в шведскую сборную. Всё это радует, — сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

Также наставник рассказал о состоянии здоровья подопечных.

В заявке на игру с «Химками» точно не будет Остона Урунова, у которого есть проблемы с приводящей мышцей. Также не сыграет Георгий Джикия, пока ещё находящийся на карантине, — сказал он.

Как сообщалось ранее, защитник сборной России по футболу Марио Фернандес, предположительно, заразился коронавирусом. Спортсмен получил результат теста, который может свидетельствовать о заболевании. Также сомнительный результат на COVID-19 показал тест у Георгия Джикии, писал NEWS.ru.

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