Защитник «Спартака» Джикия не сыграет с «Химками» в 11-м туре РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» отметил, что после паузы на игры сборных игрокам всегда непросто возобновлять работу в клубе.
Мы не жалуемся, потому что возросшее число сборников из «Спартака» — хороший знак. Илья Кутепов был вызван в первую сборную впервые после ЧМ, Павел Маслов хорошо сыграл за молодёжную российскую сборную, Джордан Ларссон удачно съездил в шведскую сборную. Всё это радует, — сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.
Также наставник рассказал о состоянии здоровья подопечных.
В заявке на игру с «Химками» точно не будет Остона Урунова, у которого есть проблемы с приводящей мышцей. Также не сыграет Георгий Джикия, пока ещё находящийся на карантине, — сказал он.
Как сообщалось ранее, защитник сборной России по футболу Марио Фернандес, предположительно, заразился коронавирусом. Спортсмен получил результат теста, который может свидетельствовать о заболевании. Также сомнительный результат на COVID-19 показал тест у Георгия Джикии, писал NEWS.ru.