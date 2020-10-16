Защитник «Спартака» Джикия не сыграет с «Химками» в 11-м туре РПЛ

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал информацию о том, что УЕФА может отменить матчи чемпионата Европы-2020, который перенесён на следующий год из-за COVID-19, в Санкт-Петербурге и Баку.

На данный момент план состоит в том, чтобы провести Евро в том виде, в каком он запланирован, но я должен сказать, что мы можем провести Евро не в 12 странах,...