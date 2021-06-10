Закон или политика? Почему Арустамяна не пускали на Евро, но передумали

В последние дни перед стартом Евро-2020, к сожалению, разговоров больше было не о футболе, а об околоспортивных делах. Сначала в Интернете обсуждали форму сборной Украины с контурами Крыма и неоднозначным для части россиян лозунгом «Героям слава!», а затем — отказ в аккредитации журналисту телеканала «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну. Вторая история намного сложнее первой, с Украиной всё максимально понятно. Давайте попробуем разобраться в ситуации с Нобелем, Баку и УЕФА.

Когда стало известно о том, что Азербайджан заблокировал аккредитацию журналиста, посыпались очень громкие и резкие заявления со стороны его коллег, в частности, Василия Уткина, который высказался по теме в своей манере. Дескать, человека лишают возможности заниматься своей профессией по «комбинированному национально-убежденческому принципу».

Проблему с аккредитацией Нобеля тут же начали обсуждать на всех уровнях: журналистское и фанатское сообщества, руководство канала «Матч ТВ», даже МИД России подключился. Целое министерство занялось вопросом спортивного журналиста (пусть и далеко не последнего в нашей стране).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не остался в стороне от темы Арустамяна и официальный Азербайджан. В Баку должны были как-то прокомментировать собственный блок в отношении аккредитации Нобеля. Высказался вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов.

Этот человек нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана. Он много раз бывал на оккупированных землях Азербайджана, — сказал Мамедов РБК.

Арустамян находится в чёрном списке Азербайджана — перечне лиц, которым запрещён въезд в страну из-за незаконного посещения Карабаха. Журналист неоднократно бывал на этой территории, о чем заявлял публично. К примеру, несколько лет назад он в компании коллег с «Матч ТВ» играл там в футбол, снимал об этом видеоролики, то есть абсолютно не скрывал, что находится на оккупированной территории. По этой причине Мамедов порекомендовал Нобелю обратиться по вопросу получения своей аккредитации непосредственно в УЕФА.

И в Союз европейских футбольных ассоциаций действительно обратились. Очевидно, что не только сам Нобель. В итоге решение было найдено. В четверг, 10 июня, за день до старта чемпионата Европы, аккредитацию российскому журналисту армянского происхождения всё-таки дали.

Таким образом, на Евро-2020 Нобель сможет работать, но въезд в Баку для него всё равно закрыт, поскольку формальная причина у Азербайджана не пускать Нобеля к себе есть. Это факт. Так же, как и в истории четырёхлетней давности с российской певицей Юлией Самойловой. Её тогда не пустили на Евровидение в Киев из-за того, что двумя годами ранее она выступала в Крыму, который с точки зрения Украины является оккупированной территорией.

Некрасиво не пускать человека в страну, если он едет с мирной миссией — петь на музыкальном конкурсе, но в той ситуации Украина действовала согласно своим законам, нравится кому-то это или нет.

В ситуации с Арустамяном было что-то похожее. Ясное дело, что не пускать человека в Лондон, Амстердам, Рим и Копенгаген из-за того, что он посещал Нагорный Карабах как минимум спорно. Но если таковы правила УЕФА, значит, их надо либо соблюдать, либо менять. В итоге ради Нобеля нашли решение. Кстати, Арустамян далеко не единственный армянин, кто получил аккредитацию на Евро, таких журналистов очень много. Так что искать здесь национальную подоплёку вовсе необязательно.

Говоря о международном праве, Карабах юридически считается территорией Азербайджана, о чём недавно сказал президент России Владимир Путин.

Верхняя мечеть Гевхар-ага в городе Шуша. Мурад Оруджев/РИА Новости

Но Арустамян уверен, что в его ситуации не закон, а именно политика сыграла ключевую роль. Причём политика — это мягкое слово, он использовал в своём Telegram другие.

В Азербайджане меня не ждут, там мне не рады. По-прежнему убеждён: шовинизм по отношению к любой национальности, в том числе к армянам или азербайджанцам, неприемлем. Верю, мир будет меняться, и когда-то отношения между армянами и азербайджанцами изменятся — хотелось бы увидеть это своими глазами, — написал он.

Это означает, что обе стороны, несмотря на найденный компромисс, смотрят на ситуацию по-разному. Ну и пусть смотрят. Нельзя же запретить человеку иметь свою точку зрения, даже если есть факты, которые говорят о том, что она верна не на 100 процентов. Главное — решение найдено и у людей, кто ждал на Евро-2020 именно материалов и репортажей Арустамяна, будет возможность их посмотреть.