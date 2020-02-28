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В воскресенье, первого марта, центральный матч очередного тура чемпионата Италии по футболу между «Ювентусом» и «Интером» пройдёт в закрытом режиме из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом решении на странице в Twitter сообщило издание FootballItalia. Ранее команды задумывались о переносе игры, однако в связи с плотным графиком реализовать это не удалось. Это не первый футбольный...