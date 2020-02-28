23-летняя иранская футболистка Ильхам Шейхи скончалась после 10-дневной борьбы с инфекцией коронавируса.
Это первый случай летального исхода в мировом футболе из-за вируса COVID-19, сообщает издание CGTN.
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На данный момент в Иране выявлено 245 пациентов с данным заболеванием, из которых 26 человек умерло.
Ранее NEWS.ru писал, что футболист итальянского клуба Серии C заразился коронавирусом.
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