https://static.news.ru/photo/5e7726c0-d0be-11e9-bb3c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Юран Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Бывший игрок сборной СССР и России по футболу Сергей Юран заявил, что легенда о пьяных шотландцах во время матча чемпионата Европы — 1992, когда команда Анатолия Бышовца под флагом СНГ уступила им со счётом 0:3, совсем не выдумка.

Нет, конечно (не выдумка. — News.ru). Помню, как их защитник Колин Хендри прошёл мимо меня подавать угловой. Перегаром от него несло приличненько... Да и по остальным ребятам можно было понять, что погуляли они хорошо, — приводит слова Юрана « Советский спорт ».

Экс-форвард не стал скрывать, что тогда они расслабилась, потому что узнали от самих игроков сборной Шотландии, что те бурно провели ночь, гуляли на дискотеке почти до самого утра, вот и подумали, что соперник бороться не будет, что победа у них в кармане.

Сборная СНГ тогда упустила реальный шанс выйти из группы с Голландией и Германией, которые были действующими чемпионами мира и Европы соответственно.

Сборная России в Глазго 6 сентября сыграет против Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью News.ru поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей сборной России в рамках отборочного раунда к чемпионату Европы.