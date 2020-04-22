Юран считает, что экс-тренера «Спартака» Карреру превозносят незаслуженно

Бывший нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Юран считает, что итальянский специалист Массимо Каррера не сделал ничего выдающегося, чтобы его так сильно превозносили.
Для меня до сих пор феномен Карреры остаётся загадкой человечества. Я не понимаю, почему мы популизируем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризируем своих. Он что? Лигу чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал «Барселону» или сборную Италии? Да, показал один хороший сезон в «Спартаке», взял чемпионство и всё. А что было дальше? Его уволили из команды. Одно дело Олег Романцев, который принёс огромное количество побед «красно-белым», да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили — нет. Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене — вопросов бы не было. Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него, — сказал Юран NEWS.ru.
56-летний Массимо Каррера был тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» выиграли чемпионат России и Суперкубок страны.
Ранее стало известно, что Каррера стал главным тренером греческого футбольного клуба АЕК, писал NEWS.ru.
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