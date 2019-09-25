Защитник саранской «Мордовии» Евгений Ятченко в преддверии 1/16 Кубка России по футболу с «Ростовом» дал эксклюзивное интервью News.ru, в котором рассказал о финансовых проблемах клуба и целях на текущий сезон.

— В минувшем туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) ваша команда с минимальным счётом обыграла ивановский «Текстильщик». Много сил потребовалось, чтобы в родных стенах взять три очка? Впереди же ждёт важный матч против «Ростова» в Кубке России.

— Да, сил на поле мы оставили достаточно много, но нас ждёт, как вы правильно отметили, важная кубковая встреча. Думаю, что мы хорошо подготовились к игре с «Ростовом».

— Почему в текущем розыгрыше первенства «Мордовия» так редко радует победами своих болельщиков? Всего три игры завершились в пользу Саранска.

— Я считаю и много раз об этом говорил: у нас много молодых ребят в команде, которые пришли в «Мордовию» из второй лиги, у них недостаточно опыта за плечами. Они ещё не привыкли к тем скоростям, которые есть в ФНЛ, поэтому в ряде игр мы уступаем.

— Плюс, наверное, не хватает стабильности? С тем же «Лучом» можно было дожимать соперника, который заканчивал встречу в меньшинстве.

— Да, её правда не хватает, но это обычная ситуация для команд, где делается ставка на молодых.

— В каких встречах этого сезона вы очков недобрали?

— Если честно, то все наши текущие результаты можно назвать закономерными. Поэтому мы находимся на том месте, где находимся (16-е место в турнирной таблице. — News.ru).

— Сильно ли нынешнее турнирное положение давит на футболистов? Всё же команда находится на дне турнирной таблицы, «Мордовия» потерпела уже семь поражений.

— У нас стоит задача в клубе, как я понял, сохранения прописки в ФНЛ. Тут ведь много зависит от тех финансовых проблем, которые сейчас есть у «Мордовии». Все футболисты переживают по этому поводу, поэтому и не могут полноценно сконцентрироваться на футболе, а из-за этого и страдают наши результаты.

— А насколько велики эти трудности?

— Нам уже пять месяцев денег не платят.

— Вы в Саранске проводите уже второй сезон, и вряд ли нынешние проблемы возникли только сейчас.

— Да, до этого было то же самое. В прошлом году, правда, никогда долги по зарплате не доходили до пяти месяцев. Было три, четыре, но дольше не задерживали. У нас была надежда, что в этом сезоне всё исправится, но ничего такого, как вы уже поняли, не происходит.

Пресс-служба ФК «Торпедо»

— Что по этому поводу говорит руководство?

— Мы общались с нашим начальством в понедельник, 23 сентября, и нам было сказано, что в ближайшее время большая часть задолженностей будет погашена — мы должны получить по четыре зарплаты. Но пока всё это остаётся лишь словами.

— Почти сразу все проблемы решат.

— Да, почти сразу, но сколько мы им можем верить? Все эти обещания идут аж с конца августа. Нас всё кормят «завтраками», а пока никаких денег мы так и не получили.

— Но если отталкиваться от прошлого года, то все финансовые вопросы в итоге закрывались же, ведь так?

— Да. Тут нам и тренер говорит, что всё будет хорошо, и, как я убедился по прошлому сезону, по итогам все долги перед нами были погашены. Тут только ведь лишь дело во времени. Но поймите, мы же тут живём, тратя свои собственные запасы. Надо платить за квартиру, тратить средства на семью и ребёнка, кушать тоже надо. Финансы ведь у нас не безграничные и тоже потихонечку заканчиваются.

— Вы много лет отыграли в Ярославле в «Шиннике». Что же вас тогда оттуда сдёрнуло и отправило в «Мордовию»?

— В Ярославле произошла некоторая личная ситуация — между мной и главным тренером Александром Побегаловым. Углубляться в подробности не хотелось бы.

— То есть если бы этой истории не было, то вы бы продолжали выступать за «Шинник»?

— Возможно, да, продолжил бы.

— Давайте вернёмся к более позитивным темам. Как команда готовилась к Кубку России? «Ростов», который попался вам в соперники в 1/16 финала, является очень грозным оппонентом.

— Серьёзный соперник, но я так понял по высказываниям руководства ростовчан, что они против искусственного поля. Есть вероятность, что они, может быть, приедут к нам вторым составом. А там всё может быть. Тем более Кубок — это такой турнир, где представитель первой и иногда даже второй лиги может добиться успеха в противостоянии с командой из РПЛ.

— Перед «Мордовией» стоит какая-то задача на турнир?

— Я не знаю, какие цели ставит руководство, но футболисты «Мордовии» хотят пройти как можно дальше. Заработать премиальные и продвинуться дальше по сетке Кубка России — это было бы прекрасно.

— Если «Ростов» приедет основой, то реально ли будет эта цель — пройти в 1/8 финала?

— Повторюсь: это Кубок и тут всё возможно. Но я для себя отмечу — это будет даже лучше, если они привезут в Саранск всех ключевых исполнителей. Нам было бы так интереснее.

— В нашем турнире есть стадии с двумя играми, а есть — с одной. А как интереснее лично вам?

— Два матча, конечно же.

— Но тогда у клубов из низших лиг будет не так много шансов пройти оппонента из элиты...

— Ну дожмёт команда из РПЛ более слабого соперника, и чего? Мне кажется, что такой расклад весьма справедлив. Тот, кто хочет завоевать трофей, будет биться за него при любых раскладах.

— Возвращаясь к ФНЛ, хочется у вас уточнить: может ли в этом сезоне кто-то остановить «Торпедо» и «Химки», которые сделали себе уже солидный отрыв в турнирной таблице?

— Когда мы встречались с «Торпедо» и сыграли с ними вничью (2:2), то мне эта команда не показалось особенной, не особо понял того, за счёт чего они захватили лидерство в турнирной таблице. А сейчас я смотрел некоторые встречи последние и понимаю, что всё заслуженно и оправданно. «Химки», к сожалению, пока не видел, да и игра с ними нам только предстоит, но по разговорам понял, что у них серьёзный коллектив, перед которым поставлены амбициозные цели. Мне кажется, что уже определились два клуба, которые получат прямые путёвки в элиту.

— Можно ли по «автозаводцам» сказать, что видна уже тренерская рука Сергея Игнашевича?

— Конечно, видна. В атаке это, может, не столь сильно выделяется, но оборона выстроена очень надёжно. Но это и понятно, ведь Игнашевич сам был защитником. Поэтому он выстроил «Торпедо» так, чтобы команда как можно меньше пропускала в лиге. Плюс подбор игроков хороший, есть мастеровитые лидеры.

— Но тот же «Енисей», к примеру, вместе с «Нижним Новгородом» обладают более именитым подбором исполнителей, но при этом они не так высоко в турнирной таблице.

— Красноярцы только вылетели из РПЛ... Мы как раз в следующем туре встречаемся с ними. Не знаю, если честно, что там у них происходит, но по составу они превосходят на бумаге вышеназванные «Торпедо» и «Химки». Может, это всё зависит от тренера, не знаю.