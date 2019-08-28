Бывший форвард сборной Словакии Мартин Якубко известен российским болельщикам по выступлениям за раменский «Сатурн», «Москву», «Динамо» и пермский «Амкар». Сейчас экс-футболист обзавёлся тренерской лицензией и собирается начать работать с детьми, о чём и рассказал корреспонденту News.ru.

— Как так получилось, что в минувшие выходные вы посетили игру ЦСКА и «Ахмата»? Вроде бы вас ничего не связывает ни с одной из команд, или я ошибаюсь?

— У меня есть хороший друг, который работает в ЦСКА. Он постоянно меня приглашал на матчи «армейцев». В конце прошлой недели я приехал в Москву по своим делам, и подвернулась такая возможность попасть на футбол — «красно-синие» дома принимали «Ахмат». Было приятно побывать в такой атмосфере.

— Как часто сейчас навещаете Россию?

— Думаю, что четыре-пять раз в год я к вам точно приезжаю.

— Какие впечатления остались от игры? Не так давно ЦСКА дома принимал «Сочи», и встреча завершилась нулевой ничьей, а как только Якубко появился на арене — сразу «армейцы» разобрались с «Ахматом» — 3:0.

— Я приехал на удачу? Звучит очень даже смешно. Мне кажется, что ЦСКА заслуженно выиграл, но при этом судья не поставил стопроцентный пенальти в ворота Игоря Акинфеева. Может быть, если бы стандарт был назначен, то всё в итоге сложилось бы не так хорошо для «армейцев», но по игре видно, что ЦСКА выше уровнем.

— Вы много лет провели в чемпионате России. Если сейчас со стороны взглянуть на турнир, что-то с тех пор поменялось?

— Не хочу говорить, что у нас было лучше или хуже. Футбол очень быстро меняется, возрастает скорость. Сейчас много факторов влияет на игру. Если в целом, то мне кажется, что уровень Российской премьер-лиги чуть-чуть упал за последние два-три года. Но это моё личное мнение.

— Следите за какой-нибудь российской командой?

— Я пристально наблюдаю за всем российским чемпионатом. У меня дома есть российское телевидение, где показывают матчи РПЛ. Не могу сказать, что я смотрю все встречи каждого тура, но очень много игр охватываю. В курсе того, что у вас тут происходит.

— Чем вы сейчас занимаетесь? Вы ведь завершили профессиональную карьеру года три назад.

— Я получил тренерскую лицензию категории А. В планах учёба на уровень Pro. С сентября начинаю тренировать детей в своём родном городе.

— Есть амбиции вырасти в большого тренера?

— Сначала надо просто попробовать. А вдруг мне не понравится, или я буду себя некомфортно чувствовать в данной роли? Пока попробую окунуться в эту среду. Я всю жизнь играл в футбол, знания у меня есть, теперь надо их применить на практике. Понимаю, что тренером нельзя стать просто так, поэтому пока пойду вторым тренером.

— Ваш бывший одноклубник Алексей Попов поднимает с колен пермский футбол — он один из основателей местной «Звезды». Нет желания ему помочь?

— Если честно, то мне возраст уже не позволяет выходить на поле в качестве футболиста. Работа тренером? Никогда не говори никогда. Может, я в какой-то момент вернусь в Россию. У меня тут очень много друзей, очень люблю вашу страну.

— Не было ли желания заняться агентской деятельностью? Георгий Пеев с головой окунулся в этот бизнес.

— Нет, этот вид деятельности мне не нравился, поэтому себя в нём я точно не вижу.