«Я просто плачу уже неделю»: Зинченко о ситуации на Украине
Футболист Зинченко заявил, что он постоянно плачет из-за ситуации на Украине
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:32, 05 марта 2022
Александр ЗинченкоФото: Pavlo Bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, как переживает ситуацию на Украине. Он отметил, что уже неделю постоянно плачет, сообщает BBC.
Я просто плачу, так уже неделю. Где угодно, даже когда еду в машине с базы, я могу просто заплакать без причины, — сказал Зинченко.
24 февраля началась специальная военная операция, которую Россия проводит на территории Украины.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что российских и белорусских спортсменов Запад пытается выставить предателями перед соотечественниками, вынуждая, как, например, гонщиков, отказываться использовать слова «русский», «Россия», «Белоруссия».