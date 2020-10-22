Второй тест Роналду на COVID-19 оказался положительным

https://static.news.ru/photo/01059a60-1467-11eb-b096-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: cristiano/instagram.com

Возвращение на поле лидера туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду откладывается. Нападающий, ранее заболевший коронавирусом, сдал второй тест на COVID-19 — и он вновь оказался положительным.

Согласно регламенту УЕФА, из-за болезни и карантина португалец не сможет помочь «Ювентусу» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» 28 октября. Туринский клуб, однако, намерен сделать всё возможное, чтобы звезда команды всё же смогла выйти на поле.

Как сообщает Marca, хоть Роналду и сдал положительный тест, вирус в его организме уже достаточно слаб и футболист не может заразить окружающих. «Ювентус» собирается использовать медицинское заключение о результатах второго тестирования, чтобы добиться для Роналду права на сдачу ещё одного анализа за 48 часов до начала встречи с «Барсой». И если результат будет отрицательным, руководство «Юве» надеется убедить УЕФА разрешить Криштиану принять участие в матче.

Этого противостояния, стоит отметить, ждут любители футбола во всём мире. История встреч «Ювентуса» и «Барселоны» не носит сверхпринципиального характера, однако это шанс для Роналду сыграть против аргентинца Лионеля Месси. Двое лучших футболистов планеты начала ХХI века не играли друг против друга с тех пор, как Криштиану покинул мадридский «Реал». А в Лиге чемпионов они не были соперниками с полуфинала сезона-2011/12.

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