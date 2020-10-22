Второй тест Роналду на COVID-19 оказался положительным

Возвращение на поле лидера туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду откладывается. Нападающий, ранее заболевший коронавирусом, сдал второй тест на COVID-19 — и он вновь оказался положительным.
Согласно регламенту УЕФА, из-за болезни и карантина португалец не сможет помочь «Ювентусу» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» 28 октября. Туринский клуб, однако, намерен сделать всё возможное, чтобы звезда команды всё же смогла выйти на поле.
Как
Этого противостояния, стоит отметить, ждут любители футбола во всём мире. История встреч «Ювентуса» и «Барселоны» не носит сверхпринципиального характера, однако это шанс для Роналду сыграть против аргентинца Лионеля Месси. Двое лучших футболистов планеты начала ХХI века не играли друг против друга с тех пор, как Криштиану покинул мадридский «Реал». А в Лиге чемпионов они не были соперниками с полуфинала сезона-2011/12.
Ранее NEWS.ru писал, как Роналду шокировал поклонников новым имиджем. Находясь на карантине, он обрился наголо.