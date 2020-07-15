Прошло ровно два года, как завершился 21-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого прошла в России - страна в первый раз в своей истории стала хозяйкой мирового первенства игры миллионов. Россия была первая во всём в истории «мундиаля». Впервые ЧМ проводился в Восточной Европе, также в первый раз ЧМ проходил на территории сразу двух частей света — Европы и Азии. Кроме того, это был первый чемпионат мира, на котором использовалась система видеопомощи арбитрам (VAR).

Матчи команд прошли в 11 городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Екатеринбург, Саранск, Сочи, Волгоград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград) на 12 стадионах. Все мы помним, как сражалась российская сборная, но, к сожалению, здесь мы были не первыми, но дошли до четвертьфинала, где уступили будущим финалистам - Хорватии, по пенальти. В финале Франция одолела хорватов (4:2) и стала чемпионом мира. Бронзу завоевала сборная Бельгии, обыграв в матче за 3-е место сборную Англии (2:0).

Россию посетили около 840 тысяч иностранных болельщиков, каждый десятый из которых приехал в страну повторно, спустя некоторое время, а кто-то так и остался в России. Матчи турнира были заполнены в среднем на 98 процентов. В общей сложности, более половины населения мира смотрели его. Международная федерация футбола (ФИФА) признала этот чемпионат лучшим в истории.

Корреспонденты NEWS.ru работали во всех 11 городах страны. Глазами нашего фотографа Сергея Булкина вспоминаем самые яркие моменты чемпионата.