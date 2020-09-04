Вратарь «Монако» Леконт заразился коронавирусом

Голкипер футбольного клуба «Монако» Бенджамен Леконт заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Игрок сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети.
Ранее в СМИ появилась информация, что у двух представителей монегасков есть подозрение на COVID-19. По обнародованным сведениям, один из них — главный тренер «Монако» Нико Ковач.
Я сдал положительный тест на коронавирус. Я отдыхаю, со мной всё в порядке, — написал Леконт в Twitter.
Также в августе об одном случае заражения в клубе сообщал играющий за французскую команду россиянин Александр Головин.
Positif au— Benjamin Lecomte (@Benj_Lecomte)
#covid19
Je me repose, je vous confirme que tout va bien.
Prenez soin de vous
September 4, 2020
Следующий матч «Монако» назначен на 13 сентября. В рамках пятого тура чемпионата Франции клуб встретится с «Нантом».
Как ранее писал NEWS.ru, три игрока футбольного клуба ПСЖ заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом из сообщения пресс-службы парижской команды стало известно 2 сентября.
Позднее в СМИ появились сведения о том, кто именно в ПСЖ подхватил коронавирус. Заболевшими оказались Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.
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