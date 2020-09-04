Вратарь «Монако» Леконт заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2adf2910-ef4a-11ea-a1e9-fa163e074e61_660.jpg Бенджамен Леконт (в центре) Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голкипер футбольного клуба «Монако» Бенджамен Леконт заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Игрок сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Ранее в СМИ появилась информация, что у двух представителей монегасков есть подозрение на COVID-19. По обнародованным сведениям, один из них — главный тренер «Монако» Нико Ковач.

Я сдал положительный тест на коронавирус. Я отдыхаю, со мной всё в порядке, — написал Леконт в Twitter.

Также в августе об одном случае заражения в клубе сообщал играющий за французскую команду россиянин Александр Головин.

Positif au #covid19

Je me repose, je vous confirme que tout va bien.

Prenez soin de vous — Benjamin Lecomte (@Benj_Lecomte) September 4, 2020

Следующий матч «Монако» назначен на 13 сентября. В рамках пятого тура чемпионата Франции клуб встретится с «Нантом».

Как ранее писал NEWS.ru, три игрока футбольного клуба ПСЖ заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом из сообщения пресс-службы парижской команды стало известно 2 сентября.

Позднее в СМИ появились сведения о том, кто именно в ПСЖ подхватил коронавирус. Заболевшими оказались Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.