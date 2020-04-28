Врач фигуристов сборной России работает с больными коронавирусом

https://static.news.ru/photo/114b6904-8952-11ea-b13a-fa163e074e61_660.jpg Филипп Шветский Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский рассказал, что вместе с коллегами по госпиталю для ветеранов войн № 2 города Москвы начал работать с пациентами, заражёнными коронавирусом.

Мы начали работать с тяжёлыми больными, у которых новая коронавирусная инфекция протекает на фоне тяжёлой хронической патологии органов и систем с её декомпенсацией на фоне вирусной пневмонии. Это крайне тяжелая категория пациентов, требующая длительного лечения, — цитирует Шветского РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, российские шахматисты Владимир Крамник и Ян Непомнящий сыграют на благотворительном онлайн-турнире в поддержку врачей.