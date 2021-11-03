Восточные сказки: как «Спартак» привлёк внимание шейхов

Болельщики «Спартака» давно мечтали об изменениях в руководстве клуба, и эти мечты скоро могут воплотиться в жизнь. Накануне появилась информация о том, что шейхи из Объединённых Арабских Эмиратов, владеющие английским «Манчестер Сити», собираются выкупить 20 процентов акций клуба. Эту информацию уже подтвердили некоторые источники. Получается, сделке быть? Или пока ещё рано делать какие-либо выводы?

Что известно?

По данным различных источников, сейчас в Москве находится несколько представителей холдинга City Football Group. Они уже побывали на матче «Спартак» — «Ростов», посетили базу и офис клуба. Также сообщается, что иностранные гости провели уже ряд переговоров с руководителями «красно-белых». Хоть «Спартак» пока отказывается подтверждать данную информацию, очевидно, что разговоры не могли возникнуть на пустом месте.

Что могло привлечь шейхов?

City Football Group — это огромный холдинг, главным активом которого является английский «Манчестер Сити». Но это далеко не единственный клуб, чьими акциями владеет крупная корпорация. «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбай Сити» (Индия), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Ломмел» (Бельгия), «Труа» (Франция) и «Боливар» (Колумбия) также входят в структуру CFG. Теперь в этой компании может оказаться «Спартак». И это происходит не просто так.

Всем известно, что CFG активно работает над расширением географии своей корпорации. Сделка со «Спартаком» — это выход на российский рынок: новые деньги, новые спонсоры — с одной стороны. С другой — это привлечение новой аудитории. Поэтому интерес к российским клубам видится логичным. Правда, возникает вопрос: почему именно «Спартак»?

Почему «Спартак»?

Кто следит за российским футболом, должен быть в курсе, что шейхи не в первый раз поглядывают в сторону РПЛ. Изначально внимание богатых владельцев привлекла, как ни странно, «Уфа». Весной 2020 года появилась информация, что шейхи хотят приобрести акции клуба. Это известие впоследствии подтвердил председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов. Однако сделка в итоге сошла на нет. Главная причина — новые менеджеры остались недовольны инфраструктурой клуба. Похожая ситуация произошла и с «Химками».

Игрок Уфы Боян Йокич Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что контакты с подмосковным клубом действительно были, в итоге договориться не удалось. Генеральный директор «Химок» впоследствии признавался, что шейхов спугнул наш закрытый рынок, отсутствие перспективных игроков и качественной инфраструктуры.

Но через полтора года арабы снова вернулись в Россию. И теперь их взоры обращены на «Спартак». Как минимум с инфраструктурой у «красно-белых» полный порядок.

Мнение общественности

Впрочем, известие о возможном приходе шейхов в руководство «Спартака» было воспринято неоднозначно. Многие просто-напросто не верят в подобный сценарий. Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков в разговоре с NEWS.ru заявил, что ему кажется невозможным, чтобы кто-то был готов инвестировать большие деньги в российский футбол.

Это было бы прекрасно. Бюджет бы увеличился, игроков бы подбирали высокого уровня. Отношение и работа стали бы посерьёзней (не то, что мы сейчас видим в исполнении представителей ЛУКОЙЛа). Могли бы из «Спартака» сделать топ-клуб. Если эта информация, конечно, соответствует действительности. Мало верится в то, что кто-то способен инвестировать в российский футбол. Да и вокруг «Спартака» всегда много нереальных разговоров, — сказал Кирьяков.

Сергей Кирьяков Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус, в свою очередь, связал невозможность подобной сделки не со слухами и нереальными историями вокруг «Спартака», а со слабой экономикой российских клубов, с отсутствием отлаженной системы перемещения игроков из Европы и в Европу, с лимитом на легионеров и многими другими особенностями нашего чемпионата.

А вот Андрей Червиченко, который ранее являлся президентом «Спартака», посчитал, что приобретение акций московской команды станет имиджевой потерей для самих шейхов.

Бред собачий! Зачем им лезть в Россию? Им нет смысла портить себе имидж. Это бесперспективный вариант для них. «Спартак» им совершенно не нужен, — передаёт слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Если даже сделка состоится, то не стоит думать, что это приведёт к моментальному озолочению «Спартака». Это не то же самое, что случилось с «Ньюкаслом», который выкупили шейхи из Саудовской Аварии. Там речь идёт о фонде, у которого денег больше, чем у владельцев ПСЖ и «Манчестер Сити» вместе взятых, и там — контрольный пакет акций, а тут — лишь 20 процентов. При таком раскладе влияние новых владельцев будет не таким сильным. Возможно, оно вообще не будет ощущаться.

Впрочем, кто знает, к чему это впоследствии сможет привести.