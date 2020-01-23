Экс-нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин в продолжении беседы с корреспондентом NEWS.ru поделился своими впечатлениями от игры нападающего «бело-голубых» Максимилиана Филиппа, а также выразил своё мнение относительно того, почему российские футболисты не горят желанием уезжать в Европу.

— Максимилиан Филипп стоит своих €20 млн, которые, как говорят, за него отдали?

— Сложно пока оценивать. Когда я был в Москве, то сказал ему, что в «Динамо» его брали как звезду, ждали, что он будет тащить команду на себе, показывать пример, а на деле всё было не так гладко. Надо характер свой проявить. Он, правда, после этого аж четыре мяча забил. Тут же такой момент: всегда тяжело переходить в другой чемпионат, тем более когда есть какое-то давление. Но ты должен быть к этому готов, раз тебя покупают и платят тебе хорошие деньги. Если что-то пойдёт не так, то будут валить на тебя, вся ответственность резко упадёт на твои плечи. Первую половину года он в «Динамо» провалил. Да, концовку первого круга РПЛ немного вытянул, дал результат. Все говорят, что он очень талантлив, но я, к сожалению, за ним в Германии особо не следил, не знаю, что он может. Народ ждёт от него результата, ждёт, что Филипп сможет проявить себя во всей красе. Но пока он не дал того, что от него ожидали.

— Правильно ли сделал Новиков, посадив в первых матчах немца на лавку? Могли ведь спросить у тренера про то, почему главный актив «бело-голубых» не выходит на поле.

— Он первый матч при Новикове провёл в стартовом составе, и второй тоже.

— Первый матч при новом тренере, с «Краснодаром», Филипп пропустил, а встречу с ЦСКА полностью провёл на скамейке запасных. Лишь в третьей встрече (с «Ахматом». — NEWS.ru) он появился на поле во втором тайме.

— Хотя путаю немного, да, вы правы. Плюс в конце он разыгрался и оформил два дубля. Это при Хохлове в последних встречах ему не особо доверяли. При Новикове Максимилиан стабильно стал уже футболистом стартового состава.

— Там вроде бы травма помешала сразу после паузы на матчи сборной влиться в состав, поэтому он остался вне заявки на встречу с «Краснодаром». Ну и у Н'Жие были определённые проблемы со здоровьем.

— Да, это я слышал. Опять же, я не верю, что Новиков мог за неделю игрока, который говорит на другом языке, как-то воспитать и к чему-то подготовить. Так бывает часто, что при смене наставников происходит «перезагрузка» у футболистов и они начинают показывать футбол более высокого уровня. Многие как раз называют это «встряской». Надо посмотреть на то, как «Динамо» будет выглядеть весной. У «бело-голубых» остались ещё матчи с ЦСКА, «Краснодаром», «Спартаком» и «Арсеналом», но остальные оппоненты будут не столь высокого уровня. Да, смогли набрать в конце первой части сезона много очков, улучшив своё турнирное положение, только игра всё равно оставляла желать лучшего. Но самое главное — очки, конечно же. Сейчас можно без какой-то паники готовиться к оставшимся играм, не надо оглядываться назад.

— То, что Новикова в итоге утвердили на посту главного тренера — это правильный ход?

— Он дал результат, поэтому решение выглядит вполне логичным. Я вообще не сторонник того, чтобы сразу ставить какого-то звёздного тренера. Не каждый специалист с именем пойдёт в команду уже по ходу сезона. Тем более после не слишком удачного старта и не зная другую страну, её чемпионата и игроков. Новиков показал результат в молодёжной команде, затем смог проявить себя и в первой. Если что-то вдруг пойдёт не так и руководство с нового сезона решит доверить «Динамо» новому специалисту — они всегда смогут это сделать. А вдруг получится, и всё будет хорошо? Доверие к Новикову со стороны боссов есть, футболисты тоже его приняли.

— Какие позиции зимой будут требовать укрепления? Понятно, что нужен какой-то забивной форвард, которого не смогли подписать летом.

— Позиция нападающего была основной, в том числе и для Хохлова. Но не каждый хороший футболист пойдёт в команду, которая в предыдущем сезоне едва не вылетела из РПЛ, не выступает в еврокубках. Плюс качественные исполнители стоят достаточно больших денег, у «Динамо» долго не было возможности тратить много на трансферном рынке. Если раньше в Россию ехали в основном из-за денег, то сейчас игроки смотрят на положение дел несколько иначе, выбирая Саудовскую Аравию и Китай. В итоге летом так никого и не удалось заманить.

Сильвестр Игбун Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Только Игбуна арендовали у «Уфы» с правом выкупа, да.

— Он сейчас один из лучших. Бьётся в каждом матче, старается играть на партнёров, забивать.

— Но при этом он не центрфорвард в классическом понимании.

— Да. Но у него было видно желание принести «Динамо» пользу, проявить себя. Слай полностью отдавал себя футболу, не гнушался черновой работы. Думаю, что помимо нападающего надо укрепить оборону, её центр. Да и в полузащиту тоже можно подписать новичка, в опорную зону.

— Качественного исполнителя будет тяжеловато заполучить зимой, согласны? Мало кто захочет отпускать играть в середине сезона.

— Не обязательно же приобретать. Предстоящим летом будет чемпионат Европы, на который каждый из футболистов хочет попасть. Многие из них не получают большого количества игрового времени, а им нужна практика, чтобы доказать тренерскому штабу сборной, что на него можно рассчитывать. Надо и арендные варианты рассматривать, не обязательно приобретать игрока. В Европе чемпионаты не имеют такой большой зимней паузы, всё тут в разгаре, поэтому если кого-то подписывать, то человек приедет к тебе уже готовым выходить на поле, ему не обязательно проходить сборы. Селекционному отделу надо хорошо поработать и найти тех, кто весной сможет команде помочь. Поверьте, это не такая большая трудность.

— Будет ли для «бело-голубых» плюсом то, что у нас зимняя заявочная кампания сдвинута на февраль? В Европе трансферное окно уже закроется.

— С одной стороны, да. Но зимой не очень часто происходят именно покупки в топовых клубах, так как обычно все настраиваются серьёзно поработать на трансферном рынке летом, чтобы в новый сезон войти укреплёнными. Любой футболист, даже самый хороший, должен пройти предсезонную подготовку, чтобы наладить взаимопонимание в составе и вникнуть в тактическую схему тренеров. Когда футболиста цепляют зимой и сразу кидают его «в топку», то очень тяжело приходится человеку. Если в Европе лиги чем-то похожи друга на друга, то чемпионаты России и Украины от них сильно отличаются. В этом может быть основная проблема. Для России трансферное окно самое лучшее, потому что закрывается позже, чем в Европе.

— Руководство «Динамо» поставило перед командой задачу пробиться в еврокубки. Если учесть, что «бело-голубые» уже вылетели из Кубка России, то реальна ли данная цель в этом сезоне?

— Если отталкиваться от турнирной таблицы, то это вполне реально. Особенно после такого результата в последних матчах того года, когда набрали много очков. Календарь не очень сильный, из топовых остались лишь «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и тульский «Арсенал», вдобавок много матчей дома. Если «бело-голубые» будут придерживаться того же графика набранных очков, как и в конце первой части турнира, то вполне возможно попадание в зону еврокубков. Тот же «Спартак» начал сейчас «сыпаться», терять очки, что будет «Динамо» только на руку.

Фёдор Смолов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Закончить общение хотелось бы разговором о перспективе наших футболистов в зарубежных чемпионатах. Почему на переезд в Европу решился только Головин, хотя тот же Смолов часто утверждал, что хотел бы попробовать себя в одном из топ-чемпионатов, но при этом променял «Краснодар» на «Локомотив»?

— Мне кажется, что тут большую роль играет «хорошая» работа агентов, которые просто хотят заработать деньги, что успешно у них и получается. Я разговаривал с тем же Смоловым, выражал ему своё мнение, что менять «Краснодар» на «Локомотив» смысла особого не было. «Быки» были на ходу, они мне очень импонируют, столько труда вложено в развитие команды. Как в еврокубках, так и в чемпионате России себя неплохо проявляют. Понятно, что чего-то не хватает. Но если и уезжать из Краснодара, то только в Европу. У Феди было много возможностей для этого, он дважды подряд становился лучшим бомбардиром премьер-лиги. Думаю, что предложения конкретные у него были, и явно не одно. Просто тех зарплат, что платятся в России, в Европе не дадут, сто процентов. Тут будет раза в два меньше. Понятно, что в своей стране тебе комфортно, тебя там все знают, ты звезда. Я сейчас говорю не про Смолова конкретно, а про всех российских талантливых футболистов. Тебе всё очень привычно, а в топ-чемпионате будет не так, с тебя начнут спрашивать больше, чем с тех, кто есть в составе. Это только у Месси, Роналду или Неймара могут быть какие-то поблажки. Тут надо выходить и каждый день на тренировках доказывать, что ты достоин быть в стартовом составе, а потом в матчах оправдывать доверие тренерского штаба. Если не покажешь себя в двух-трёх матчах, перестанешь выкладываться на занятиях и, не дай бог, нарушишь режим, то о тебе быстро забудут. Поэтому многие и не решаются менять обстановку. Если бы в России были зарплаты по €300—400 тысяч, то многие, как сербы, поляки или хорваты, активнее меняли бы свою локацию. А тебе платят два миллиона, зачем тебе куда-то ехать? У тебя жизнь удалась, тебе в Европе вряд ли дадут больше.

— Но при этом есть хороший пример с Зинченко, который был в «Уфе», а сейчас закрепился в «Манчестер Сити».

— Зинченко уехал в очень юном возрасте с Украины. В «Уфе» он не так долго пробыл. Произошёл затем трансфер в «Сити», но за клуб из Манчестера он стал стабильно выступать лишь на третий-четвёртый сезон. Он вырос в Англии как футболист. Это две совершенно разные истории. Тот же Головин поехал во Францию в качестве звезды, он был сформировавшимся для России футболистом. Его «Монако», правда, не очень радует, первый год было вообще непонятно, какую игру они демонстрируют. Были определённые проблемы, через которые он прошёл, начал стабильно забивать и отдавать передачи. Самое главное, чтобы он через год не приехал обратно в Россию, пусть дальше выступает в Европе. Есть же примеры ребят, которые покинули родную страну в более зрелом возрасте и не смогли проявить себя в топ-чемпионатах. Поиграли чуть-чуть и вернулись домой. Карьера затем пошла на спад. Это очень интересный, но в то же время тяжёлый вопрос. Мне трудно найти на него ответ, так как в Германии я вырос и состоялся как футболист. Участвовал тут в юношеских турнирах, подписывал первый контракт, прошёл проверку и второй, и первой бундеслигами.

Александр Зинченко Craig Mercer/www.imago-images.de/Global Look Press

— То есть ментально вы уже европеец?

— Я бы не стал называть себя европейцем. Но я был готов к футболу того уровня, который был тут. Ну или меня к нему подготовили, как будет угодно. Плюс знал язык. Я ведь представитель старой школы, советской. У нас преподавали английский язык, но его разве кто-то учил? Никто ведь тогда никуда особо не выезжал, максимум в Польшу, но там все говорили по-русски, не надо было ничего знать. А сейчас ребята все примерно в такой же ситуации, а языковой барьер в команде — это очень страшное дело. Ты не можешь объясниться, куда-то пойти с ребятами пообедать или пошутить в раздевалке. Это проблема, очень большая. И она переносится на поле. И в итоге с тобой никто не общается. Не потому, что они не хотят, а потому что просто не могут.

— Верите, что Чалов, которого не первый год сватают в ту же Англию, вообще куда-то уедет в итоге?

— Проблема вся в том, что вы вот все говорите, мол, «сватают». Агенты сейчас стали умнее и хитрее, они легко запускают в прессу вот эти вот «сватают», чтобы поднять своему клиенту трансферную сумму, зарплату. Если его захочет какой-то клуб, то возьмёт и заберёт. Я не думаю, что если сейчас подойдут к Чалову и скажут, к примеру, что есть предложение от «Боруссии» из Дортмунда, то он ответит «нет, я хочу ещё два года провести в ЦСКА, а затем отправиться в Дортмунд». Сейчас вот молодой парень из «Зальцбурга» Эрвин Холланд перебрался в «Боруссию», он удачно провёл первую часть сезона, «настрелял» голов в еврокубках. На него сразу все обратили внимание, но он грамотно сделал с агентом, обдумав и рассмотрев все предложения. Да, он оказался не в МЮ или «Сити», но «Боруссия» — это добротная команда. Для него самое главное — это играть, расти. Тут важно не просто пойти в клуб, где он будет сидеть на скамейке.

Тут большой вопрос в том, какой у тебя агент. Бывает, только появилось предложение, так они сразу «лепят» трансферы. Я всё время говорил, что для страны, для сборной хорошо, когда твои ребята выступают в Европе. Взять хотя бы нашу национальную команду, Украину, посмотрите, сколько там ребят выступают в различных чемпионатах. За счёт этого они прибавляют. Тот же Зинченко значительно вырос с момента перехода в «Манчестер Сити». Даже просто тренируясь там рядом с лучшими футболистами мира. Там можно даже не получать игровое время, условно. Он молодой, у него вся жизнь ещё впереди. Лучше тренироваться в «Сити», чем играть в лучшем клубе России или Украины. Не хочу никого тут обидеть. Ты больше наберёшься опыта. Когда ты выходишь на поле против команд из нижней части турнирной таблицы РПЛ, забиваешь им и считаешь себя в порядке, а затем в составе национальной сборной сталкиваешься с Бельгией. А там ведь уровень совершенно другой, тебя начинают «возить», и ты уже не знаешь, что с этим делать. В Европе ты с мастерами высокого класса играешь на каждой неделе, ты к ним ментально и физически уже готов. Взять хотя бы хоккей, где все стремятся попасть в НХЛ. А почему? Потому что там выступают все самые лучшие. Надо молодых ребят отпускать в Европу. Пусть они пробуют свои силы. Не подойдут — вернутся обратно. Футбол — это Европа, а никак не Россия с Украиной, там уровень так себе. Футбол был в последний раз в Советском Союзе, когда на поле выходили сильнейшие, а стадионы вмещали по 50–60 тысяч человек.

— Вячеслав Караваев какое-то время выступал в Европе за пражскую «Спарту» и «Витесс» из Арнема. Сейчас он вернулся в Россию, где играет за «Зенит». Он выбрал деньги вместо карьеры? Ведь в той же Голландии у него всё неплохо получалось.

— То, что говорят и пишут в прессе, это всё хорошо. Можно сейчас везде раструбить, что в Воронине заинтересован «Милан», «Манчестер Сити» или кто-то ещё. Это вообще не проблема, можно самому написать такое в социальных сетях, а журналисты всё потом по своим изданиям растащат. Надо понимать одну вещь: хотел ли его кто-то в Европе на самом деле, были ли какие-то предложения. Может, человек не слишком комфортно себя чувствовал в другой стране и ему захотелось домой вернуться. Я знаю немного об уровне зарплат в Голландии, не могу сказать, что это копейки. Они получают €300—500 тысяч в год, причём верхний край — это только у ряда звёзд «Аякса». 20–25 тысяч чистыми в месяц — это хороший заработок. В России только на премиальных можно получить гораздо больше. Каждый выбирает свой путь, на перспективу. Что будет лучше: заработать 200–300 тысяч в год, но так и не заиграть в Голландии, или получить полтора миллиона и быть на виду у тренерского штаба сборной, например. Я считаю, что выбраться из России в Европу гораздо тяжелее, чем проделать путь в обратном направлении.