Присоединенные к России территории интегрируют в чемпионат по футболу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ и Российский футбольный союз договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину, сообщает «РБК Спорт».

С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками, — сказал Чернышенко.

5 октября 2022 года Путин подписал законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Клубы Крыма в чемпионат России пока не интегрировали, несмотря на то что полуостров вошел в состав РФ в 2014 году.

24 августа заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил о создании лиги по футболу для клубов Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, он заявил, что команды из Крыма будут участвовать в матчах ФНЛ в случае выполнения условий лицензирования.