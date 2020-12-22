Владелец «Спартака» не попал в исполком РФС

https://static.news.ru/photo/dfcf4670-4459-11eb-a9f4-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Александр Ступников/РИА Новости

Во вторник, 22 декабря, главы клубов Российской футбольной премьер-лиги провели голосование, в ходе которого трое из них были избраны в руководящий орган РФС — исполком организации. Как сообщили в пресс-службе РПЛ, по итогам голосования в комитет не попали ни владелец «Спартака» Леонид Федун, ни владелец ЦСКА Евгений Гинер.

Руководители клубов коллегиальным решением выбрали в исполком президента «Краснодара» Сергея Галицкого, председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьёва и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова. В общей сложности на места в комитете претендовали семь человека. В исполком, кроме указанных Гинера и Федуна, не попали президент «Сочи» Борис Ротенберг и глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

Делегатом от РПЛ на конференцию РФС стал исполнительный директор Лиги Сергей Чебан. Также на встрече был утверждён бюджет РПЛ, подробной информации о котором не сообщается, и заслушан доклад представителей аудиторской компании по результатам аналитического этапа разработки стратегии. В начале 2021 года общему собранию будут представлены инициативы и дорожная карта стратегии аудиторов и уполномоченного комитета РПЛ, рассказали в пресс-службе организации.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Российского футбольного союза Александр Дюков выдвинут организацией на пост члена исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Выборы в исполком УЕФА состоятся на конгрессе союза в марте 2021 года. В нынешний состав исполкома входит Алексей Сорокин, являющийся также членом совета Международной федерации футбола (ФИФА).