Главная интрига воскресного вечера разрешилась. Московский «Спартак» уступил петербургскому «Зениту» в полуфинале матча Кубка России со счётом 1:2. NEWS.ru рассказывает, как это было.

Для «Спартака» с первых минут матч не складывался — у команды Доменико Тедеско не было видно действий ни в атаке, ни в защите. Доказательство тому — ошибка защитника Ильи Гапонова в своей штрафной, за что «красно-белые» были наказаны пенальти, с которым прекрасно справился нападающий Артём Дзюба. Надо отдать должное Сердару Азмуну, который с начала матча демонстрировал полную отдачу: именно он, получив мяч в штрафной, обработал сферу, а Гапонов сзади попал по ноге, не сыграв в мяч.

После пропущенного гола футболисты столичной команды явно разозлились. Это было заметно на всех фронтах игры коллектива. Ближе к концу первого тайма спартаковцы заработали стандарт. Пошла подача в штрафную, Александр Соболев скинул мяч на Самуэля Жиго, который с двух метров оформил крутой гол. Жаль только, что из офсайда. Спустя несколько минут, в компенсированное время, тот же Соболев всё-таки сумел поразить ворота соперника. Казалось, для обеих команд всё начинается сначала, а два главных «врага» просто обменялись голами. Но тут же «сине-бело-голубые» наказали противника: Малком слева ворвался в штрафную и успешно прострелил вдоль ворот, на что очень быстро отреагировал Кузяев, перенаправив мяч в сетку. Буквально несколько секунд понадобилось «Зениту», чтобы создать ещё один опасный момент: Кузяев промчался по правому флангу к чужой штрафной, отдал мяч в ногу Азмуну, который с десяти метров бил в ближний. Максименко уже лежал на газоне и был готов забрать мяч, но снаряд прошёл в миллиметре от штанги. «Спартак», что с защитой?

Александр Максименко Сергей Булкин/NEWS.ru

После перерыва гости периодически появлялись на чужой половине поля, но поразить ворота Кержакова не удавалось. Но этого «периодически» явно не хватает. «Зенит» как раз это прекрасно осознавал и регулярно создавал максимальное напряжение у ворот Максименко. На 58-й минуте у хозяев появилось сразу два шанса в одной атаке. Сначала Дзюба пробивал головой после навеса — Максименко потащил мяч, следом Дуглас Сантос с линии штрафной пробил, но рядом со штангой. При этом голкипер «Спартака» на протяжении всего матча сохранял как будто стопроцентное спокойствие — ни одна эмоция не выступала на лице вратаря.

«Спартаку» необходимо было выигрывать. Нужно было доказать, что работа иностранного специалиста в команде не бессмысленна, ведь шанс зацепиться за еврокубки можно было получить только в этой встрече. В чемпионате России после рестарта всё было ясно.

Да, «красно-белые», несмотря на все ничьи и поражения, не сломались и не опустились, но проявленный характер на поле против чёткого взаимопонимания «Зенита» не сработал. «Сине-бело-голубые» в очередной раз доказали, что они стали чемпионами не просто так. Теперь первый участник Кубка России знает своего оппонента. И, кажется, у подмосковного клуба просто нет шансов.

Может, Александр Медведев всё-таки был прав и видео, которое взорвало сети (где Артём Дзюба имитировал интимную близость с Сердаром Азмуном), олицетворяло прошедшую игру? А Тедеско стоит задуматься — как теперь тренер будет пытаться удержаться за своё место? Больше карт-бланша не будет, вряд ли владелец москвичей Леонид Федун так просто оставит все неудачи. Неужели иностранному тренеру пора собирать чемоданы? Хотя, вероятно, «отмазка» будет проста — команде не удалось найти достаточно мотивации после непростой, но разгромной победы над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Плюс в матче с «Зенитом» москвичам явно не засчитали два пенальти. Но сработает ли? Едва.