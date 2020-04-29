В УЕФА заявили о влиянии COVID-19 на проведение ЧМ-2022 в Катаре

Президент Европейской Ассоциации профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ) Ларс-Кристер Ольсон считает, что мировая пандемия инфекции коронавируса может отразиться на международном календаре футбольных соревнований на ближайшие несколько лет.
Таким образом, по словам Ольсона, работающего в исполнительном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), это повлияет на проведение чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Если вирус будет развиваться ещё более серьёзно, определённо возникнет проблема с международным календарём, когда некоторые соревнования переносятся с одного года на другой. А потом в середине европейского сезона наступит чемпионат мира в Катаре, — сказал Ольсон в эфире BBC Radio 5 Live Breakfast.
Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) официально объявила о досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавируса, ранее писал NEWS.ru.
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