В УЕФА объяснили, почему Крым стал частью Украины на презентации Евро-2024

В Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) прокомментировали решение представить Крым как часть Украины во время презентации логотипа Евро-2024. Отмечается, что данное изображение отражает резолюцию Организации Объединённых Наций. Об этом сообщает Eurostavka.

Карта Украины на видео отражает резолюцию 68/262 Генассамблеи ООН, которая была одобрена государствами — членами УЕФА и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма, — говорится в сообщении.

Ранее Международная организация Sport for all, которая входит в мировую сеть, борющуюся против расизма и ксенофобии в европейском футболе, осудила начатое расследование со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении Российского футбольного союза (РФС).

Это глупо, ФИФА такими шагами может вообще уничтожить футбол в Крыму, — заявил тогда руководитель организации Янис Кузинс.

Он отметил, что полуостров находится в тяжёлой ситуации. Однако, по его мнению, футбол всегда был вне политики. Глава Sportforall выразил недоумение, почему из-за двух проведённых матчей между российскими и крымскими клубами «кто-то должен получать штрафы, дисквалификации или другие санкции».