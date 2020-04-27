NEWS.ru — об итогах очередного собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в формате видеоконференции, так и не определившегося с судьбой прерванного из-за пандемии COVID-19 сезона.

УЕФА разрешил подумать до 25 мая

Главный итог заседания — сформулированные конкретные предложения как по доигрыванию сезона (рассмотрены два основных сценария), так и по его досрочному завершению со всеми вытекающими последствиями. Но при этом окончательное решение пока не принято: руководство РПЛ ждёт очередного выступления главы государства Владимира Путина, в котором могут быть обозначены новые сроки действия карантина на территории РФ или возможности для смягчения режима самоизоляции.

По этой причине премьер-лига может провести на текущей неделе ещё одну видеоконференцию (предположительно — 29 или 30 апреля) с участием представителей всех клубов, чтобы, уже исходя из новых реалий, вынести вердикт по приостановленному чемпионату страны.

Стоит также сразу отметить, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по-прежнему рекомендуя всем национальным федерациям определиться со списками участников еврокубков до 3 августа, назвал дату ещё одного дедлайна — 25 мая. Именно до этого дня все европейские футбольные ассоциации и лиги должны окончательно решить, будут ли они доигрывать поставленные на паузу чемпионаты или «обнулят» их, досрочно завершив сезон.

/www.imago-images.de/Global Look Press

Таким образом, у РПЛ есть ещё почти месяц на размышления, чтобы, не размахивая шашками, семь раз отмерить и найти оптимальный ответ на вопрос, есть ли возможность провести оставшиеся восемь туров чемпионата, а также четыре встречи в Кубке России с минимальными финансовыми, моральными и медицинскими потерями для клубов и футболистов.

Если не доигрывать сезон, премьер-лигу придётся расширять

Теперь, собственно, — о вероятных сценариях, по которым могут развиваться события в российском футболе. Если будет принято решение завершить сезон форс-мажорно, не проводя отложенные туры, то чемпион (петербургский «Зенит»), участники Лиги чемпионов (московский «Локомотив» и «Краснодар») и Лиги Европы («Ростов», ЦСКА и «Динамо») будут названы по итогам текущей турнирной таблицы (по состоянию после 22 туров), при этом занимающие 15-е и 16-е места самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат» в низший дивизион (ФНЛ) не вылетают.

В свою очередь два лучших на данный момент клуба Футбольной национальной лиги — волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки» — поднимаются в РПЛ, которая на один сезон расширяется до 18 команд. По итогам чемпионата-2020/21 (который, кстати, может начаться 9 августа), премьер-лигу покинут не два, а четыре клуба, таким образом, к следующему сезону (2021/22) элитный дивизион российского футбола снова вернётся к формату с 16 командами.

ФК «Химки»/vk.com

Здесь сразу стоит сказать о Кубке России. В случае «обнуления» и, соответственно, вынужденного расширения РПЛ кубковый турнир в сезоне-2020/21 проводиться не будет — для него попросту не останется окон в календаре. Однако существует и альтернативное предложение — доиграть по ходу следующего сезона нынешний розыгрыш Кубка, в котором, ещё раз напомним, осталось провести лишь четыре игры: один отложенный четвертьфинальный поединок, два полуфинала и финальный матч за трофей.

Если же эпидемиологическая ситуация в стране позволит доиграть многострадальный сезон, то руководство РПЛ предложило два варианта. Первый предусматривает возобновление чемпионата в уик-энд с воскресеньем 21 июня. Тогда первые два тура (23-й и 24-й) пройдут в недельном цикле, чтобы помочь футболистам плавно войти в игровой ритм, затем пять туров (с 25-го по 29-й) будут сыграны с трёх-четырёхдневными интервалами, а заключительный, 30-й тур — снова в недельном цикле.

Второй вариант рассчитан на более экстремальную ситуацию — возвращение 28 июня. В таком случае лишь между 23-м и 24-м турами будет недельный цикл, а остальные матчи до конца турнира будут проходить в ускоренном режиме — по два в неделю для каждого клуба.

Также следует отметить, что оба варианта доигрывания чемпионата предусматривают и проведение оставшихся игр в Кубке России — 2019/20, решение по которому будет отдельно принимать Российский футбольный союз (РФС), проводящий этот турнир. Кстати, и любое решение по завершению или доигрыванию чемпионата РПЛ тоже должен будет утвердить исполком РФС.

Вернуть легионеров и играть без зрителей до конца года

Если будет принято решение всё-таки довести прерванный сезон до логического завершения, то РПЛ придётся разруливать ситуацию с возвращением в Россию иностранных специалистов и игроков, имеющих контракты с клубами премьер-лиги. Как известно, текущее ограничение на въезд иностранных граждан в РФ действует до 1 мая, и вероятная корректировка этой даты тоже может напрямую зависеть от предстоящего выступления главы государства. РФС и РПЛ внимательно следят за решениями правительства и прорабатывают варианты возвращения сотрудников клубов и футболистов, временно выехавших за пределы РФ.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом каждому клубу премьер-лиги предстоит самостоятельно заниматься организацией процесса въезда в Россию своих легионеров. Ранее рассматривалось предложение выделить для всех один чартер до Москвы, однако в таком случае игрокам и персоналу с зарубежными паспортами пришлось бы на две недели «зависнуть» в столице на обязательном карантине.

Важная и очевидная ремарка касается зрителей: если прерванный чемпионат будет доигрываться, все матчи пройдут при пустых трибунах. Причём существует вероятность, что подобная непопулярная (но крайне необходимая в сложившейся ситуации) мера затронет и начало сезона-2020/21.

Что касается ещё одного «пожарного» сценария доигрывания сезона — в нескольких городах (NEWS.ru об этом писал), то этот вариант пока всерьёз не обсуждался, но, возможно, РПЛ вернётся к его рассмотрению на следующем собрании — опять же в зависимости от итогов грядущего выступления президента РФ.

Также в официальном коммюнике, опубликованном на сайте РПЛ, говорится о рекомендациях по подготовке футболистов, которые премьер-лига и РФС сформулируют на основе действующих ограничений. Эти рекомендации коснутся специфики проведения индивидуальных тренировок в режиме самоизоляции и медицинского тестирования игроков. Кроме того, в этих документах будут прописаны условия, при которых можно будет начать тренировочные занятия в группах, после чего перейти к полноценным командным тренировкам на клубных базах.

Tinkoff Russian Premier Liga/facebook.com

РПЛ и РФС планируют разработать эти рекомендации совместно с Роспотребнадзором. И данные предложения будут актуальны при условии, что власти ослабят или полностью отменят указы, которые на данный момент делают невозможным проведение совместных командных тренировочных занятий.

Все предложенные варианты и сценарии возможного досрочного завершения или доигрывания сезона находятся в разработке рабочей группы, состоящей из представителей РФС и РПЛ. Но сейчас все пребывают в режиме ожидания: что ещё любопытного мы услышим во время очередного телевизионного обращения первого лица государства?