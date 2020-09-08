В Нидерландах местные футбольные фанаты подрались с немецкими

https://static.news.ru/photo/4c428dbe-f1ec-11ea-a12f-fa163e074e61_660.jpg Фото: fkrakowiak/twitter.com

Драка между футбольными фанатами произошла в голландском городе Гронингене. В столкновении принимали участие болельщики местной одноимённой команды (FC Groningen) и фанаты немецкого клуба «Арминия» (Arminia).

Драку сняли на видео свидетели происшествия. На кадрах видно, как болельщики избивают друг друга руками и ногами, а также швыряют столы, стулья и велосипеды.

Количество участников потасовки неизвестно, данные о пострадавших отсутствуют.

Руководство «Арминии» осудило действия фанатов и пообещало провести «тщательное расследование» инцидента, сообщает издание Focus. Комментариев со стороны голландского клуба не последовало.

Драка между фанатами произошла накануне тренировочного матча между «Гронингеном» и «Арминией». Встреча закончилась со счётом 1:1. В связи с пандемией коронавируса команды играли при пустых трибунах, но немецкие фанаты всё же приехали поддержать свой клуб в соседнюю страну.

Ранее NEWS.ru писал о массовой драке болельщиков в Брянске. Инцидент произошёл вечером 5 сентября. В столкновении принимали участие не менее 10 человек — фанаты «Спартака» и «Динамо». Полиция проводит проверку.