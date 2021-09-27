В Италии футбольный тренер ударил по лицу судью и ушёл в отставку

В Италии тренер одной из футбольных команд ударил по лицу судью матча. После этого коуч ушёл в отставку. Об этом сообщает Football Italia.

Инцидент произошёл в матче седьмого дивизиона между командами «Оледжо-Кастелло» и «Карпиньяно». По имеющимся данным, судья удалил тренера гостей Джованни Алози с поля в тот момент, когда его клуб проигрывал со счётом 0:2.

Алози отказался выполнять предписание. Вместо этого он выбежал на поле и начал размахивать кулаками. В результате арбитр получил удар по лицу. После этого он остановил матч.

В результате тренер был вынужден подать в отставку. Объявляя о своём решении, он принёс извинения побитому рефери. Несмотря на раскаяние, Алози грозит длительная дисквалификация.

Ранее сообщалось, что российский футбольный тренер Юрий Сёмин покинул пост наставника «Ростова». Решение об отставке было принято после совместной встречи тренера Юрия Сёмина и президента команды Арташеса Арутюнянца.