В Госдуме выступили против досрочного прекращения футбольного чемпионата

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Игорь Лебедев призвал доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за коронавируса.
Парламентарий в беседе с «Чемпионат.com»
Футболисты, тренеры готовы доиграть чемпионат до конца. Если не доиграть, то будут большие финансовые потери. Сейчас клубы не в состоянии покрыть расходы, а если не доиграть, то можем потерять половину действующих клубов РПЛ — они просто обанкротятся, — заявил депутат.
По мнению Лебедева, главный вопрос относительно текущего розыгрыша РПЛ — доигрывать со зрителями или без. Депутат усомнился в том, что летом будут сняты ограничения на массовые мероприятия.
Как писал NEWS.ru, 27 апреля на общем собрании РПЛ в формате видеоконференции руководство лиги обсудит судьбу текущего розыгрыша РПЛ и, возможно, примет решение по этому вопросу.
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