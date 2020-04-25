В Госдуме выступили против досрочного прекращения футбольного чемпионата

https://static.news.ru/photo/1e0528f6-871d-11ea-becf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Игорь Лебедев призвал доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за коронавируса.

Парламентарий в беседе с «Чемпионат.com» отметил , что в РПЛ должен сохраниться спортивный принцип, поэтому завершить розыгрыш чемпионата, распределив места по текущему положению в таблице, было бы несправедливо. Лебедев подчеркнул, что осталось всего восемь туров и их вполне можно отыграть за полтора месяца.

Футболисты, тренеры готовы доиграть чемпионат до конца. Если не доиграть, то будут большие финансовые потери. Сейчас клубы не в состоянии покрыть расходы, а если не доиграть, то можем потерять половину действующих клубов РПЛ — они просто обанкротятся, — заявил депутат.

По мнению Лебедева, главный вопрос относительно текущего розыгрыша РПЛ — доигрывать со зрителями или без. Депутат усомнился в том, что летом будут сняты ограничения на массовые мероприятия.

Как писал NEWS.ru, 27 апреля на общем собрании РПЛ в формате видеоконференции руководство лиги обсудит судьбу текущего розыгрыша РПЛ и, возможно, примет решение по этому вопросу.