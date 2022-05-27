В ГД назвали «классной» идею Пушилина воссоздать ФК «Шахтёр» в Донецке Депутат Свищёв заявил, что новый донецкий «Шахтёр» будет играть в еврокубках

Денис Пушилин / Фото vk.com/pushilindenis

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв в беседе с NEWS.ru назвал «классной» идею главы ДНР Дениса Пушилина «воссоздать» футбольный клуб «Шахтёр» в Донецке. Депутат выразил уверенность, что новая команда «конечно будет» принимать участие в еврокубках независимо от того, в какой лиге заиграет — «донбасской или российской». По словам Пушилина, существующий ФК «Шахтёр» к региону уже не имеет никакого отношения.

Это классная идея. В любой жизни необходимы не только производства, школы, больницы. Спортивную и социальную жизнь никто не отменял. Спорт — одно из направлений, которое может сплотить людей в сложное, кстати, время. Для Донбасса процесс восстановления только начинается. Важно, что Пушилин отметил необходимость воссоздания спортивной инфраструктуры. В Донбассе знают, что такое футбол, любят футбол, знают, что такое «Шахтёр», и ждут, когда любимая команда получит свой домашний стадион. <...> «Шахтёр», конечно, будет участвовать в еврокубках, в какой бы лиге он ни играл, в российской или донбасской, — заявил Свищёв.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Донецке могут воссоздать местный футбольный клуб «Шахтер». Команда базируется во Львове и Киеве и частично сменила название — вместо «Шахтер» команда звалась «Шахтар».

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал, что клуб не будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если Донбасс присоединится к России. Футболисты команды будут выходить на поле только в рамках чемпионата Украины.