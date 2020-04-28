Уткин заступился за раскритиковавшего правительство футболиста

https://static.news.ru/photo/14124942-8938-11ea-95a8-fa163e074e61_660.jpg Евгений Фролов Фото: instagram.com/fckssamara

Журналист и блогер Василий Уткин встал на защиту вратаря самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Фролова, который раскритиковал российскую власть, после чего был оштрафован.

По словам комментатора, любой человек имеет право высказываться на общественно значимые темы и иметь собственное мнение относительно лидера страны и положения в государстве. Это, подчеркнул Уткин, право гражданина, которое гарантировано Конституцией. И им, как и любым гражданским правом, в равной степени обладают все, независимо от пола, вида деятельности и состояния здоровья.

Как отметил журналист, объяснения представителей «Крыльев» штрафа Фролова являются просто «идиотскими». Также блогер высказался о чемпионате мира по футболу, проведение которого не входит в обязанности государства.

В тексте объяснения подразумевается, что нам построили и еще дадут, а те перебьются, и не смей сомневаться. Так достигается цель разъединения и зависти. А не наоборот, — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, руководство «Крыльев Советов» решило оштрафовать футболиста за нарушение пункта контракта, поскольку Фролов причинил ущерб интересам клуба.

Ранее спортсмен заявил, что правительство «всех хочет держать под колпаком», а также раскритиковал введение штрафов за нарушение самоизоляции.