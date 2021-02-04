Управляющий директор «Спартака» раскрыл детали переговоров по Промесу

https://static.news.ru/photo/c0184d20-66ed-11eb-8bc8-96000091f725_660.jpg Квинси Промес Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Амстердамский футбольный клуб «Аякс» желает получить безусловные выплаты по атакующему полузащитнику Квинси Промесу вне зависимости от того, какое решение по инциденту с ним примет суд. А московский «Спартак», ведущий с европейцами переговоры по спортсмену, хочет их разбить или не иметь вовсе, если форвард не сможет работать из-за решения суда. Об этом в разговоре с журналистами рассказал управляющий директор столичного коллектива Евгений Мележиков.

Летом прошлого года с участием Промеса произошёл инцидент, в результате которого футболист попал под следствие. По имеющейся версии, игрок на вечеринке поссорился с членом своей семьи и ударил его ножом. Родственник спортсмена был серьёзно ранен и получил травму колена. Промеса арестовали в декабре, однако затем выпустили из-под стражи.

Как отметил Мележиков, амстердамская команда хочет получить все выплаты по Промесу сразу вне зависимости от того, какое решение примет суд. «Спартак» же предлагает их разбить. Также москвичи предполагают, что могут вовсе не иметь выплат, если хавбек не сможет играть из-за решения суда.

«Спартак» предлагает свои варианты, пока не выходит. Сейчас мы подождём, а потом возобновим переговоры, сама сумма трансфера уже согласована, — цитирует Мележикова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Квинси Промес может перейти в московский «Спартак» до 25 февраля.