Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Нобби Стайлз

https://static.news.ru/photo/a555dba2-1ade-11eb-9800-fa163e074e61_660.jpg Нобби Стайлз Фото: imago sportfotodienst via www.imago-images.de/Global Look Press

Скончался бывший футболист сборной Англии, чемпион мира 1966 года Нобби Стайлз. Ему было 78 лет.

Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на родственников спортсмена.

За время своей карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро» и «Престон». Всего футболист выходил на поле 414 раз, забил 20 голов. В составе «красных дьяволов» он стал обладателем Кубка Англии (1963), дважды выигрывал чемпионат страны (1965, 1967), а также Кубок европейских чемпионов (1968).

Болельщики прозвали спортсмена «беззубый тигр». У Стайлза не было двух передних зубов, но он не стеснялся этого и часто демонстрировал улыбку. Выиграв чемпионат мира в составе сборной Англии, футболист исполнил победный танец с кубком в одной руке, а зубным протезом в другой.

После завершения карьеры футболиста Стайлз 15 лет посвятил себя тренерской деятельности. В 2000 году его наградили орденом Британской империи, а в 2007 включили в Зал славы английского футбола.

Примечательно, что в 2020 году умерли ещё два чемпиона мира 1966 года: Норман Хантер и Джек Чарльтон. На данный момент из звёздной сборной в живых остались девять человек.

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