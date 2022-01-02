Украинского футболиста затравили после новогоднего видео с Путиным

Украинцы затравили бывшего игрока молодёжной сборной Украины по футболу и экс-полузащитника российского клуба «Амкар» Олега Мищенко. Причиной стало поздравление им россиян с Новым годом, которое он разместил в Instagram.

Мищенко, сыгравший за «Амкар» всего один матч, поздравил бывших коллег из России, опубликовав видео с кадрами новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам. Он подписал ролик фразой «С Новым годом, братья!».

Из-за многочисленных жалоб сейчас Instagram-страница Мищенко закрыта, хотя скриншот поста распространяют в СМИ и социальных сетях. Футболиста стали оскорблять даже украинские журналисты. Так, портал «Главред» назвал поступок спортсмена «позором».

Рядовые украинцы также не скупились на грубости и угрозы в адрес Мищенко, обвинив его в «предательстве». Сам футболист травлю пока не комментировал.

Ранее стало известно, что в январе 2019 года травле соотечественников подвергся другой украинский футболист. Тогда «Зенит» подписал центрального защитника Ярослава Ракицкого. Трансфер стал самым обсуждаемым в межсезонье. Не успели в Санкт-Петербурге объявить о нём, как украинец уже прослыл на родине предателем. Поток грязи — буквально — обрушился на него в Instagram.