Угрозы Дзюбы, футбол на снегу и оскорбления от Карпина: итоги года в РПЛ

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Игрок «Спартака» Руслан Литвинов (в центре) в матче 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ФК «Балтика» (Калининград) и ФК «Спартак» (Москва)

Российская премьер-лига уходит на зимнюю паузу, оставшиеся 12 туров чемпионата пройдут в следующем году. Первая часть турнира подарила множество скандалов, ярких сюжетов и неожиданных поворотов. Лидерство «Краснодара», дисквалификации тренеров, угрозы Дзюбы журналисту — это неполный список того, что произошло в российском футболе за последние месяцы. NEWS.ru — подробнее о главных событиях первой части сезона РПЛ.

«Спартак» и «Ахмат» провели скандальный матч в Грозном

Страсти в игре 17-го тура закипели после того, как хозяева на 34-й минуте открыли счет. Бернард Бериша классной передачей вывел один на один с вратарем Гамида Агаларова, тот поразил цель, а автор результативного паса решил отпраздновать гол у скамейки запасных «Спартака». Хавбек прыгнул двумя ногами вперед в полуметре от главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля, а тот борцовским приемом уложил косовского футболиста на газон. Арбитры приняли решение удалить испанского специалиста, а Бериша отделался предупреждением.

Когда команды уходили на перерыв, в подтрибунном помещении едва не началась массовая драка. По информации Telegram-канала Baza, ее удалось предотвратить благодаря вмешательству председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Тот выступил перед участниками конфликта с примирительной речью, и матч все-таки удалось доиграть без происшествий. «Ахмат» информацию о едва не случившейся массовой драке опроверг, а «Спартак» по этому поводу промолчал.

Фото: vk.com/akhmatgrozny

По итогам встречи Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Абаскаля на три матча (один из них — условно). Бериша избежал дополнительного наказания, КДК не мог рассматривать его дело, так как футболиста во время матча не удалили, а лишь наказали желтой карточкой.

Карпина и Галактионова дисквалифицировали за оскорбления

Еще две тренерские дисквалификации произошли из-за резких высказываний специалистов. Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин выступал против проведения матча с ЦСКА в Москве в рамках 17-го тура на заснеженном поле стадиона «ВЭБ Арена», однако главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев принял решение не отменять поединок. ЦСКА в экстремальных погодных условиях одержал победу со счетом 2:0, а Карпин дал резонансное послематчевое интервью.

«Какой дебил и идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо? Что они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Тот, кто принимал это решение, что сделали? Хорошо кому‑то сделали? Понравилась вам игра? Это не футбол. Кому это нужно было? Кто принимал решение? Как назвать этого человека?» — недоумевал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В КДК пришли к выводу, что тренер намеренно оскорбил судью, за это специалиста наказали двухматчевой дисквалификацией (одна игра — условно). Еще более жесткое наказание получил главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. Тренер был недоволен судейством в игре 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» и назвал происходившее на поле «б...вом». За это специалисту дали два матча реальной дисквалификации.

В матче «Спартака» с «Балтикой» телезрители не видели мяча

Калининград перед стартом матча 16-го тура, в котором «Балтика» встречалась со «Спартаком», накрыл снегопад. К стихии организаторы матча оказались не готовы. Если поле было в приличном состоянии, то оранжевого мяча, который был бы хорошо виден телезрителям, не нашлось. Кроме того, «Спартак» вышел на поле в белой форме, так что следить за игрой по телевизору было очень трудно. Специалисты и болельщики обрушились с критикой на РПЛ, а главе лиги Александру Алаеву через несколько дней пришлось извиняться.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые наблюдали матч „Балтика“ — „Спартак“. Это недоработка лиги, наша ошибка. Мы заранее не предусмотрели ситуацию», — заявил функционер в интервью «Матч ТВ».

Фото: Виталий Невар/РИА Новости Игрок «Балтики» Натан Гассама (справа) и игрок «Спартака» Александр Соболев в матче 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ФК «Балтика» (Калининград) и ФК «Спартак» (Москва).

Дзюба конфликтовал с журналистами

Форвард, который редко продолжительное время обходится без участия в скандалах, в первой половине нынешнего сезона вступил в конфликт с журналистом «РБ Спорт» Виталием Бородиным. В августе после матча «Локомотива» против «Крыльев Советов» репортер попросил форварда «Локомотива» прокомментировать заявление бывшего игрока сборной России Игоря Шалимов о том, что тот не забьет больше двух мячей за сезон. Дзюба отреагировал очень резко.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе», — заявил Дзюба, сел в машину и уехал.

Позже КДК оштрафовал Дзюбу на 50 тысяч рублей и дисквалифицировал на два матча условно. Форвард же объявил бойкот журналистам, который продолжается до сих пор. По словам игрока, он снова начнет общаться с представителями прессы, когда те начнут его уважать.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Артем Дзюба

РПЛ провела одну из самых крупных продаж в Европу в своей истории

В августе московский клуб «Динамо» расстался с восходящей звездой российского футбола Арсеном Захаряном. Атакующего полузащитника продали в испанский «Реал Сосьедад» за €12 млн, этот трансфер находится на шестом месте среди самых дорогих продаж российских игроков в европейские чемпионаты. Больше платили только за Алексея Миначука (14,5 млн), Андрея Аршавина (16,5 млн), Романа Павлюченко (17, млн), Юрия Жиркова (21 млн) и Александра Головина (30 млн).

Первое время Захарян получал мало игрового времени в новой команде, но к началу зимы тренерский штаб «Реала Сосьедад» начал больше ему доверять. 9 декабря россиянин сделал первое результативное действие в новой команде, оформив голевую передачу в игре с «Вильярреалом» (3:0).

Кассьерра стал лучшим бомбардиром первой части сезона

«Зенит» приобрел колумбийского форварда Матео Кассьерру у «Сочи» летом прошлого года, и в дебютном сезоне в составе сине-бело-голубых он забил всего два мяча. В нынешнем же чемпионате колумбиец демонстрирует потрясающую результативность: в его активе уже 14 мячей в 16 турах, что позволяет Кассьеерре уверенно возглавлять бомбардирскую гонку. Еще один гол — и форвард побьет личный рекорд результативности, установленный в составе «Сочи».

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра

«Краснодар» стал конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Однако бомбардирских достижений Кассьерры «Зениту» не хватило для того, чтобы уйти на перерыв лидером. Первое место сине-бело-голубые уступили «Краснодару», который отлично провел первую часть сезона. Южане под руководством сербского тренера Владимира Ивича вышел на качественно новый уровень, стал стабильно набирать очки и из яркой перспективной команды превратился в реального претендента на чемпионство. Шестой подряд титул «Зенита» теперь не кажется чем-то самим собой разумеющимся, от лидера петербуржцы отстают на два очка. Весной болельщиков ждет жаркая битва за золотые медали.

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