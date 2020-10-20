УЕФА запретил матчи в Армении и Азербайджане из-за Карабаха

https://static.news.ru/photo/c4746f76-1313-11eb-aa4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: UEFA/facebook.com

Исполнительный комитет УЕФА запретил проведение матчей клубов и сборных Армении и Азербайджана. Причиной стал вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе.

Федерации футбола обеих стран обязали предложить другие стадионы для проведения домашних игр. Однако такое решение не окажет влияния на планы по проведению Чемпионата Европы в Баку в 2021 году, говорится на официальном сайте союза.

После тщательного наблюдения за развитием ситуации, которая разразилась в конце сентября, которая уже привела к переносу плей-офф Лиги Европы УЕФА и двух матчей Лиги наций УЕФА в нейтральные места, УЕФА считает, что в настоящее время, условия для проведения матчей УЕФА в этих странах не выполняются, — отмечается в сообщении.

Ограничение действует до последующего уведомления. В исполкоме пообещали следить за ситуацией в регионе.

Ранее NEWS.ru сообщал о готовности руководителей Азербайджана и Армении провести переговоры по урегулированию конфликта в Москве при участии российской стороны. Об этом заявил как президент Азербайджана Ильхам Алиев, так и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.