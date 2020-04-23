УЕФА незамедлительно выплатит €70 млн клубам из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/c5bb90e8-8561-11ea-ba76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заранее выплатит €70 млн 676 клубам из всех 55 национальных ассоциаций за Евро-2020, сообщает пресс-служба союза.

В свете кризиса и финансовых затруднений, которые испытывают многие европейские клубы, исполнительный комитет УЕФА решил незамедлительно произвести выплаты, причитающиеся клубам за вклад в соревнования УЕФА среди национальных сборных, — говорится в сообщении.

Таким образом, 50 млн получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, которые не участвуют в стыковых матчах Европейской квалификации; 17,7 млн получат клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах Европейской квалификации (не включая отложенные платежи за сами стыковые матчи); 2,7 млн — клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи.

По меморандуму о понимании между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (АЕК), перезаключённому в 2019 году, в связи с чемпионатом Европы — 2020 клубам будет выделено не менее 200 млн евро.

Согласно механизму выплат, утверждённому исполкомом УЕФА, клубы, которые отпускали игроков на матчи Европейской квалификации и Лиги наций УЕФА, получат 70 млн евро. Оставшиеся 130 млн получат клубы, чьи футболисты поедут на финальный турнир Евро-2020, который из-за COVID-19 перенесён на 2021 год.

В сообщении отмечается, что изначально планировалось произвести выплаты после того, как пройдут стыковые матчи. Однако ввиду того, что доходы клубов снижаются из-за пандемии коронавируса, а выполнять финансовые обязательства необходимо, платежи будут сделаны незамедлительно.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет определять участников еврокубков в сезоне-2020/21 по спортивному принципу, если чемпионаты в ряде стран не будут доиграны из-за коронавируса, писал NEWS.ru.